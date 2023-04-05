Общество 05.04.2023 в 15:39
Молодых учёных Бурятии приглашают побороться за стипендию имени Жореса Алферова
Минобрнауки России открыл приём заявок
Текст: Номер один
Минобрнауки России открыл приём заявок на получение персональной стипендии имени лауреата нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова.
Побороться за грантовую поддержку могут молодые учёные в области физики и нанотехнологий. Критерии выбора победителей – научные достижения за последние три года. Это публикации о результатах научных исследований, результаты интеллектуальной деятельности, участие в конференциях и семинарах, и, конечно, общественное признание кандидата.
10 победителей получат ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей на год. Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2023 года, все подробности на сайте https://grants.extech.ru/
В Бурятии таких стипендиатов ещё не было, вы можете стать первым! – призывают в Минобрнауки Республики Бурятия.
Побороться за грантовую поддержку могут молодые учёные в области физики и нанотехнологий. Критерии выбора победителей – научные достижения за последние три года. Это публикации о результатах научных исследований, результаты интеллектуальной деятельности, участие в конференциях и семинарах, и, конечно, общественное признание кандидата.
10 победителей получат ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей на год. Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2023 года, все подробности на сайте https://grants.extech.ru/
В Бурятии таких стипендиатов ещё не было, вы можете стать первым! – призывают в Минобрнауки Республики Бурятия.
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