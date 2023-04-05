Общество 05.04.2023 в 15:39

Молодых учёных Бурятии приглашают побороться за стипендию имени Жореса Алферова

Минобрнауки России открыл приём заявок
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Молодых учёных Бурятии приглашают побороться за стипендию имени Жореса Алферова
Минобрнауки России открыл приём заявок на получение персональной стипендии имени лауреата нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова.

Побороться за грантовую поддержку могут молодые учёные в области физики и нанотехнологий. Критерии выбора победителей – научные достижения за последние три года. Это публикации о результатах научных исследований, результаты интеллектуальной деятельности, участие в конференциях и семинарах, и, конечно, общественное признание кандидата.

10 победителей получат ежемесячную стипендию в размере 20 000 рублей на год. Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2023 года, все подробности на сайте https://grants.extech.ru/

В Бурятии таких стипендиатов ещё не было, вы можете стать первым! – призывают в Минобрнауки Республики Бурятия. 

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