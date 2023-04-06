Общество 06.04.2023 в 11:21
«Внутри что-то лопнуло и начало булькать»
Беременной жительнице Новосибирска неудачно удалили аппендицит
Текст: Номер один
38-летняя жительница Новосибирска попала на операционный стол на восьмом месяце беременности. Ей нужно было вырезать аппендицит. Операция несложная, но в итоге женщина обвинила врачей в халатности. Через две недели после удаления из раны выпал тонкий кишечник, и будущая мать снова попала под нож. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.
«У меня внутри что-то булькало»
Сейчас Елена* уже на девятом месяце беременности. 8 марта женщине показалось, что у нее болит желудок, а после началась тошнота. Она вызвала скорую и попала в больницу.
- Меня положили в палату, сделали анализы. Выяснилось, что у меня аппендицит. Делали обычную полостную операцию. Все это было 9 марта. После операции мне показалось, что внутри будто что-то лопнуло и начало булькать. Я сказала об этом врачу, но никакой реакции не последовало, - рассказала КП-Новосибирск Елена.
На следующий день женщину выписали. Назначение врача было простое: две недели ходить на перевязки.
- Мне установили дренаж, потому что начала сильно выделяться лимфа. Повязки постоянно были мокрые, и дома я подкладывала пеленки, чтобы не замочить ничего. С живота постоянно капало. Я каждый день ходила на перевязки, но никто не говорил, что со мной что-то не так, - продолжает Елена.
23 марта сибирячка пришла снимать швы. Процедура прошла удачно, вечером женщине посоветовали снять повязку и обработать все зеленкой. А дальше все пошло по сценарию, достойному фильма ужасов.
- Дома я начала снимать повязку и поняла, что у меня в руках остаются мои кишки. Я в слезах прижала все это к животу, вызвала скорую, и меня снова отвезли в больницу на операцию, - вспоминает сибирячка.
«Просто так не диагностировать»
Вторая операция прошла успешно. Елену зашили заново.
- Как оказалось, на следующий день после удаления аппендицита у меня лопнули внутренние швы и кишечник вышел в брюшную полость. У меня был сильный отек, - передает слова врача женщина. - Еще неделю я пролежала в другой больнице.
Елена позвонила в больницу, где удаляли аппендицит, и рассказала о случившемся. По словам женщины, ей пообещали за два дня разобраться в ситуации.
- Я просила только наказать хирурга, который не понял, что со мной что-то не так. Никакой компенсации не требовала. В итоге они провели совещание и дали мне обратную связь. Мол, на перевязках ничего видно не было, а иначе это никак нельзя было диагностировать. Только если меня снова разрезать, - возмущается Елена.
Сейчас Елена готовится к родам, но хочет написать обращение в региональный минздрав, чтобы там разобрались в ситуации.
КП-Новосибирск отправит запрос в больницу, где женщине сделали первую операцию. Мы готовы опубликовать версию медиков.
* Имя героини изменено по ее просьбе.
Фото: unsplash.com
«У меня внутри что-то булькало»
Сейчас Елена* уже на девятом месяце беременности. 8 марта женщине показалось, что у нее болит желудок, а после началась тошнота. Она вызвала скорую и попала в больницу.
- Меня положили в палату, сделали анализы. Выяснилось, что у меня аппендицит. Делали обычную полостную операцию. Все это было 9 марта. После операции мне показалось, что внутри будто что-то лопнуло и начало булькать. Я сказала об этом врачу, но никакой реакции не последовало, - рассказала КП-Новосибирск Елена.
На следующий день женщину выписали. Назначение врача было простое: две недели ходить на перевязки.
- Мне установили дренаж, потому что начала сильно выделяться лимфа. Повязки постоянно были мокрые, и дома я подкладывала пеленки, чтобы не замочить ничего. С живота постоянно капало. Я каждый день ходила на перевязки, но никто не говорил, что со мной что-то не так, - продолжает Елена.
23 марта сибирячка пришла снимать швы. Процедура прошла удачно, вечером женщине посоветовали снять повязку и обработать все зеленкой. А дальше все пошло по сценарию, достойному фильма ужасов.
- Дома я начала снимать повязку и поняла, что у меня в руках остаются мои кишки. Я в слезах прижала все это к животу, вызвала скорую, и меня снова отвезли в больницу на операцию, - вспоминает сибирячка.
«Просто так не диагностировать»
Вторая операция прошла успешно. Елену зашили заново.
- Как оказалось, на следующий день после удаления аппендицита у меня лопнули внутренние швы и кишечник вышел в брюшную полость. У меня был сильный отек, - передает слова врача женщина. - Еще неделю я пролежала в другой больнице.
Елена позвонила в больницу, где удаляли аппендицит, и рассказала о случившемся. По словам женщины, ей пообещали за два дня разобраться в ситуации.
- Я просила только наказать хирурга, который не понял, что со мной что-то не так. Никакой компенсации не требовала. В итоге они провели совещание и дали мне обратную связь. Мол, на перевязках ничего видно не было, а иначе это никак нельзя было диагностировать. Только если меня снова разрезать, - возмущается Елена.
Сейчас Елена готовится к родам, но хочет написать обращение в региональный минздрав, чтобы там разобрались в ситуации.
КП-Новосибирск отправит запрос в больницу, где женщине сделали первую операцию. Мы готовы опубликовать версию медиков.
* Имя героини изменено по ее просьбе.
Фото: unsplash.com