В Бурятии пастуха оштрафовали за костер на природе

В Заиграевском районе задержали жителя села Старый Онохой. Он нарушил правила пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. Мужчина признался, что при выпасе скота развёл костёр. На сельчанина составили административный протокол, в соответствии с которым предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Отметим, согласно нарушению, для должностных лиц штраф составил бы от 30 до 60 тысяч, а для юрлиц - от 400 до 800 тысяч.

Республиканское агентство ГО И ЧС напоминает: с 4 апреля в Бурятии ввели особый противопожарный режим. В период его действия запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор на землях сельхозназначения, животноводческих стоянках и проводить другие пожароопасные работы. Всего с начала пожароопасного сезона выявили уже 6 нарушителей.







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