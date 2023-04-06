Общество 06.04.2023 в 15:26

На БАМе запущено движение поездов на трех новых объектах

Теперь протяженность вторых путей позволит здесь встречным поездам разъезжаться без остановки
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Текст: Номер один
На БАМе запущено движение поездов на трех новых объектах
Запущено движение поездов по трем новым объектам строительства на участке Байкало-Амурской магистрали Северобайкальск – Новая Чара, связывающем Бурятию и Забайкальский край, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Это двухпутные вставки на перегонах Анамакит – Новый Уоян, Новый Уоян – Баканы и Лодья – Аку. Протяженность новых вторых путей позволит встречным поездам разъезжаться без остановки.



При строительстве объектов уложено более 22,5 км нового пути, смонтировано 15,4 км контактной сети и 16 стрелочных переводов. Работы проведены в рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта по развитию Восточного полигона.

Запуск движения по новым путям позволил увеличить пропускную способность на участке Таксимо – Новая Чара протяженностью 250 км с 22 до 26 пар поездов.

Фото: ВСЖД
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