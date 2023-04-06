На БАМе запущено движение поездов на трех новых объектах

Запущено движение поездов по трем новым объектам строительства на участке Байкало-Амурской магистрали Северобайкальск – Новая Чара, связывающем Бурятию и Забайкальский край, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Это двухпутные вставки на перегонах Анамакит – Новый Уоян, Новый Уоян – Баканы и Лодья – Аку. Протяженность новых вторых путей позволит встречным поездам разъезжаться без остановки.При строительстве объектов уложено более 22,5 км нового пути, смонтировано 15,4 км контактной сети и 16 стрелочных переводов. Работы проведены в рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта по развитию Восточного полигона.Запуск движения по новым путям позволил увеличить пропускную способность на участке Таксимо – Новая Чара протяженностью 250 км с 22 до 26 пар поездов.Фото: ВСЖД