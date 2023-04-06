Общество 06.04.2023 в 17:24

В Улан-Удэ горожанин убил жену ударом ножа в ягодицу

Ссора подвыпивших супругов произошла из-за того, что мужчина ночью пережарил яичницу
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожанин убил жену ударом ножа в ягодицу
В Улан-Удэ 29 марта ночью в квартире одного из домов на улице Хрустальной обнаружено тело 48-летней женщины с колото-резаным ранением ягодицы. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний супруг покойной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

По данным следствия, 28 марта с вечера обвиняемый вместе с супругой у себя в квартире употреблял спиртные напитки. Ночью он решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.

Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Фото: unsplash.com
Теги
преступность убийство задержание

Все новости

«Он нам как сын, мы его не бросим»
06.04.2023 в 17:59
В Улан-Удэ горожанин убил жену ударом ножа в ягодицу
06.04.2023 в 17:24
Бурятию ждет легкое потепление на выходных
06.04.2023 в 17:11
В Улан-Удэ из-за сгнивших труб топит подвал многоквартирного дома
06.04.2023 в 17:01
В Улан-Удэ в «сотых» микрорайонах начала работать новая насосная станция
06.04.2023 в 16:53
В школах Бурятии создано 10 агроклассов
06.04.2023 в 16:22
В Бурятии лесоэкспортера поймали на контрабанде
06.04.2023 в 16:10
На БАМе запущено движение поездов на трех новых объектах
06.04.2023 в 15:26
В районе Бурятии на берегу реки нашли мертвых коров
06.04.2023 в 15:22
Монгол пытался вывезти из РФ семена овощей и земляники
06.04.2023 в 15:12
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
«Он нам как сын, мы его не бросим»
Новосибирцы две недели не могут вывезти собаку-аутиста из Таиланда
06.04.2023 в 17:59
Бурятию ждет легкое потепление на выходных
Воздух прогреется до +15 градусов, но ненадолго
06.04.2023 в 17:11
В Улан-Удэ из-за сгнивших труб топит подвал многоквартирного дома
Однако управляющая компания не спешит исправлять ситуацию
06.04.2023 в 17:01
В Улан-Удэ в «сотых» микрорайонах начала работать новая насосная станция
Она обеспечит отвод сточных вод из квартир и домов, в которых проживают свыше 10 тысяч горожан
06.04.2023 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru