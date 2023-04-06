В Улан-Удэ горожанин убил жену ударом ножа в ягодицу

В Улан-Удэ 29 марта ночью в квартире одного из домов на улице Хрустальной обнаружено тело 48-летней женщины с колото-резаным ранением ягодицы. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний супруг покойной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.По данным следствия, 28 марта с вечера обвиняемый вместе с супругой у себя в квартире употреблял спиртные напитки. Ночью он решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.Фото: unsplash.com