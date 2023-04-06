Общество 06.04.2023 в 17:24
В Улан-Удэ горожанин убил жену ударом ножа в ягодицу
Ссора подвыпивших супругов произошла из-за того, что мужчина ночью пережарил яичницу
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 29 марта ночью в квартире одного из домов на улице Хрустальной обнаружено тело 48-летней женщины с колото-резаным ранением ягодицы. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний супруг покойной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
По данным следствия, 28 марта с вечера обвиняемый вместе с супругой у себя в квартире употреблял спиртные напитки. Ночью он решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.
Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Фото: unsplash.com
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
По данным следствия, 28 марта с вечера обвиняемый вместе с супругой у себя в квартире употреблял спиртные напитки. Ночью он решил перекусить и начал готовить яичницу, но пережарил яйца. Из-за этого жена стала упрекать его. Между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар супруге в ягодицу. Клинок пересек крупную артерию, из раны открылось обильное кровотечение.
Мужчина сразу вызвал скорую медицинскую помощь, однако до приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.
Фото: unsplash.com