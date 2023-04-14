Общество 14.04.2023 в 09:00

В школу раньше или позже возраста по закону

Можно ли ребенка отдать в 6,5 лет?
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Текст: Номер один
В школу раньше или позже возраста по закону
Pixabay

Вопрос: «Можно ли ребенка отдать в школу в 6,5 лет?»

 Эржена Ц.

Дети начинают учебу в период от 6,5 до 8 лет - так требует закон. Решение о зачислении принимает не директор школы или гимназии, а департамент образования.

Родители должны подать заявление и указать причины раннего или позднего поступления в первый класс. Сотрудники департамента могут предложить родителям пройти с ребенком медкомиссию или отдельных специалистов.

До 6,5 лет. Департамент образования может предложить пройти ребенку комиссию с участием психологов и других специалистов. Они проверят готовность ребенка к школе.

После 8 лет. При проблемах с развитием ребенка могут предложить пройти ПМПК, чтобы определить программу обучения. Бывает, что поступление в 1 класс отложилось по другим причинам, например, из-за переезда. Тогда департамент образования может разрешить зачисление только на основании заявления или предложить пройти внутреннюю комиссию.

Если в 8 лет ребенок не поступил в первый класс, то родители нарушают его право на образование. Возможно привлечение к административной ответственности и даже лишение родительских прав.

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