В Улан-Удэ приведут в порядок улицы на въездах в город

– Нужно привести в порядок все въездные улицы в микрорайонах Аэропорт, Восточный, Верхняя Березовка. Особое внимание необходимо уделить состоянию зеленых насаждений, удалению порослей, чтобы улицы выглядели опрятно и чисто. Убрать накопившийся мусор, в том числе и строительный, бетонные блоки. Также надо усилить уход за вновь высаженными саженцами, – сказал председатель КГХ Сергей Гашев.





В проверке приняли участие Сергей Гашев, руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев, директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин и другие.





По результатам объезда сформирован перечень мероприятий для подготовки улиц к весенне-летнему периоду. За каждым участком будет назначен ответственный из числа сотрудников Комбината по благоустройству. Специалистам Управления административного контроля поручено активизировать работу с собственниками и арендаторами зданий на предмет надлежащего содержания занимаемых объектов недвижимости и прилегающих к ним территорий.





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в рамках объявленного месячника чистоты Комитет городского хозяйства совместно районными администрациями инспектирует магистральные и въездные улицы для наведения там порядка.На днях были проверены улицы Иволгинская и Кабанская на Левом Берегу.Напомним, месячник чистоты в Улан-Удэ стартовал 24 марта и завершится 22 апреля общегородским субботником. В этот день с 8 до 19 часов полигон в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников. Также горожане смогут сдать мусор с приусадебных участков, дач в объеме до трех кубометров из одних рук.Фото: мэрия Улан-Удэ