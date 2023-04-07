Общество 07.04.2023 в 10:51

В Забайкалье продаются поддельные рыбные консервы

Пока они находятся в обороте торговых сетей, но сейчас их начнут изымать

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Текст: Номер один
В Забайкалье продаются поддельные рыбные консервы
В торговых сетях Забайкалья обнаружены фальсифицированные рыбные консервы. Об этом сообщает официальный портал края со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора. Шпроты, килька в томатном соусе, тихоокеанская сельдь и сайра поступили в продажу с нарушением технических регламентов Таможенного союза.

«Это продукция таких производителей как ООО «Фортуна Крым», ООО «Меркурий Н», ООО «СОК-ФИШ». Пока эта продукция находится в обороте наших торговых сетей, но сейчас ее начнут изымать. И я бы хотел добавить, что на уровне федерального правительства в 2022-2023 годах планировалось провести эксперимент по маркировке рыбных консервов, но он был отменен. Внедрение маркировки в отношении рыбных консервов помогло бы решить проблему с подменой сырья за счет интеграции ее данных с информационной системой «Меркурий» Россельхознадзора. Тогда этого случая не произошло бы», - считает вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
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