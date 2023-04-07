В Бурятии из курортной местности вынесли 20 мешков мусора

Накануне сотрудники нацпарка «Тункинский» провели экологический десант в местности Хонгор Уула. Мероприятие проходит ежегодно перед началом туристического сезона.



«В данной местности предстоит еще не один экологический десант. Сотрудники парка совместно со студентами-практикантами Байкальского колледжа недропользования собрали более 20 мешков мусора»,

- рассказали в пресс-службе организации.



Как отметили в отделе туризма и рекреации национального парка, Хонгор Уула – бальнеологическая курортная местность, поэтому важно поддерживать объект туристической инфраструктуры в чистоте и порядке. Жителям напоминают: сейчас объявлен особый противопожарный режим. С 5 по 26 апреля в лесах Республики Бурятия, в том числе на территории лесных участков «Национальный парк «Тункинский» ограничено пребывание граждан в лесах.



Фото: Нацпарк "Тункинский"