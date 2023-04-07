Общество 07.04.2023 в 13:55
В Бурятии омбудсмен помогла жене мобилизованного получить информацию о ДТП
Оказалось, что ее муж, участвующий в СВО, не виноват в дорожном инциденте
Текст: Номер один
Специальная военная операция подбрасывает необычные сюжеты. В Бурятии в адрес регионального уполномоченного по правам человека Юлии Жамбаловой обратилась супруга мобилизованного, попросив помочь в получении информации о ходе расследования дела по дорожно-транспортному происшествию, в которое попал супруг до мобилизации.
Как следует из обращения, летом 2022 года произошло столкновение автомобилей под управлением трех водителей, в том числе и ныне мобилизованного гражданина. В результате чего один из водителей получил тяжкий вред здоровью. Возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, однако информацию о ходе расследования заявители не могли получить.
Юлия Жамбалова направила запрос в МВД о предоставлении информации супруге мобилизованного. Министерство направило женщине письменный ответ с приложением копии постановления следователя от 14 декабря 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мобилизационного гражданина в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Все хорошо, что хорошо кончается, но есть вопрос – а зачем было столько тянуть с ответом, ведь с момента постановления следователя прошло почти четыре месяца?
Фото: pixabay.com
Как следует из обращения, летом 2022 года произошло столкновение автомобилей под управлением трех водителей, в том числе и ныне мобилизованного гражданина. В результате чего один из водителей получил тяжкий вред здоровью. Возбудили дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, однако информацию о ходе расследования заявители не могли получить.
Юлия Жамбалова направила запрос в МВД о предоставлении информации супруге мобилизованного. Министерство направило женщине письменный ответ с приложением копии постановления следователя от 14 декабря 2022 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мобилизационного гражданина в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Все хорошо, что хорошо кончается, но есть вопрос – а зачем было столько тянуть с ответом, ведь с момента постановления следователя прошло почти четыре месяца?
Фото: pixabay.com