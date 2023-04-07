В Иркутской области на трассе «Байкал» перевернулась фура

Спасатели Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда в ночь с 6 на 7 апреля деблокировали водителя, зажатого в перевернутой фуре, сообщили в пресс-службе БПСО.Вызов поступил около 23:00. Диспетчер ЕДДС информировал о том,что на 95-м километре федеральной трассы Р258 «Байкал» перевернулся тентованный грузовой автомобиль (фура) DAF. В результате произошел розлив ГСМ и возгорание. Водителя, 49-летнего жителя города Нягань, зажало в салоне.Спасатели, совместно с пожарными, деблокировали пострадавшего и передали бригаде врачей скорой помощи в тяжелом состоянии.Фото: БПСО