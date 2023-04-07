Общество 07.04.2023 в 18:00

Жительница Бурятии пыталась отсудить у авиакомпании 60 тысяч рублей

Из-за задержки рейса женщина не успела на другой самолет

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии пыталась отсудить у авиакомпании 60 тысяч рублей

Жительница Северобайкальского района обратилась в суд с иском к «КрасАвиа», в котором просила взыскать с ответчика в ее пользу убытки в общей сумме 59 634. Самолет вылетел на 70 минут позже планируемого времени, из-за этого женщина с внуками не успела пересесть на другой самолет.

Женщина приобрела три авиабилета по маршруту поселок Нижнеангарск - Красноярск на рейс авиакомпании «Красавиа» общей стоимостью 18 360 рублей с вылетом в 16 часов 10 минут по местному времени. Однако за четыре дня до вылета ей пришло сообщение на электронный адрес о том, что время вылета переносится с 16.10 на 17.20.

Кроме того, время прибытия в Красноярск было назначено на 19.15 минут, но указанный рейс прибыл в аэропорт Красноярска с опозданием - высадка пассажиров была произведена в 19.30 минут, что увеличило время опоздания на 15 минут.

«В силу того, что истец с несовершеннолетними внуками не смогла вылететь запланированным рейсом в указанное время, который должен был прибыть Красноярск в 17.50 мин., наступили следующие неблагоприятные для истца последствия: опоздание на пересадочный рейс следованием Красноярск - Москва авиакомпании «Аэрофлот», что повлекло за собой дополнительные расходы», - указано в материалах дела.

Истцу пришлось приобрести новые билеты у авиакомпании «Победа» на сумму 42597 руб, а также потратиться на гостиницу и проживание.

«Согласно тарифного плана и правил перевозки пассажиров, багажа авиакомпании ПАО «Аэрофлот», приобретенные истцом билеты на сумму 42295 руб. 00 копеек, возврату не подлежали, так как билеты были изначально оформлены по невозвратным тарифам», - уточняется в материалах дела.

В сентябре женщина направила «Красавиа» претензию с требованием возместить понесенные ей непредвиденные затраты, однако получила отказ.

Авиаперевозчик в удовлетворении претензии женщине отказал, сославшись на то, что рейс был задержан по техническим причинам, направленным на обеспечение безопасности полета - устранения неисправности воздушного судна, а именно неисправности противобледенительной системы правого двигателя.

«Задержка рейса произошла именно в целях обеспечения безопасности пассажиров, в силу специального закона - ст. 120 ВК РФ, наличие указанных обстоятельств освобождает перевозчика от ответственности за нарушение условий договора перевозки», - подчеркивается в материалах дела.

Суд занял сторону авиаперевозчика и оставил исковые требования жительницы Бурятии без удовлетворения.


Фото: "Номер один"

 

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авиабилеты авиакомпания Красноярск москва суд

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