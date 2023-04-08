Общество 08.04.2023 в 12:49

«Байкал» появится в Бурятии не раньше 2024 года

Новый самолет с полностью российским двигателем заменит Ан-2
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
«Байкал» появится в Бурятии не раньше 2024 года
Первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил в четверг на брифинге главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин.

«Третий квартал 2024 года - первый полет в составе опытного образца ЛМС-901»

- сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
 Вакушин уточнил, что к концу 2023 года планируется завершить подготовку к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории, до конца 2024 года планируется получение сертификата на ВК-800СМ. Серийное производство на 30 двигателей в год планируется запустить в 2025 году.

Первый полет девятиместного самолета "Байкал" прошел в январе 2022 года в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).

Пилот и экс-руководитель авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев сообщил, что "Байкал" станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2.

«Эти самолеты во-многом выработали свой ресурс и нуждаются в замене и будем надеяться, что в 2024 году наш регион получит возможность использовать новый самолет для региональных перевозок»,

— отметил он.
Он выразил надежду, что одновременно будет решен вопрос с летными кадрами. Ведь летать им предстоит в труднодоступных районах, в том числе горной местности, где «требования к летному составу гораздо выше».

Уральский завод гражданской авиации - авиапромышленное предприятие, специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. Авиакомпания "Аэросервис" осуществляет регулярные полеты в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской и Магаданской областях. Парк авиакомпании включает самолеты L-410, ТВС-2МС и Ан-2, вертолеты Ми-8АМТ.


Фото: Номер один
Теги
Байкал

Все новости

«Байкал» появится в Бурятии не раньше 2024 года
08.04.2023 в 12:49
Геймеры Бурятии остались без денег
08.04.2023 в 08:00
В Бурятии исчезают украинцы
08.04.2023 в 07:00
В Улан-Удэ из-за прорванной трубы перекрыли проезд
07.04.2023 в 18:25
Жительница Бурятии пыталась отсудить у авиакомпании 60 тысяч рублей
07.04.2023 в 18:00
В Улан-Удэ начала работу выставка Baikal Travel Mart-2023
07.04.2023 в 17:19
Жительница Бурятии получила уголовку за попытку купить водительские права
07.04.2023 в 17:18
Жители Улан-Удэ сдали властям хозяина агрессивных доберманов
07.04.2023 в 17:09
В Улан-Удэ льготники могут бесплатно посещать театр оперы и балета
07.04.2023 в 16:44
В Иркутской области на трассе «Байкал» перевернулась фура
07.04.2023 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
Геймеры Бурятии остались без денег
Призовой фонд чемпионата республики растворился в киберпространстве
08.04.2023 в 08:00
В Бурятии исчезают украинцы
Украинская диаспора республики погрузилась в небывалый кризис
08.04.2023 в 07:00
Жительница Бурятии пыталась отсудить у авиакомпании 60 тысяч рублей

Из-за задержки рейса женщина не успела на другой самолет

07.04.2023 в 18:00
В Улан-Удэ начала работу выставка Baikal Travel Mart-2023
В ней принимают участие предприниматели Крыма, Якутии, Казахстана и Монголии
07.04.2023 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru