«Байкал» появится в Бурятии не раньше 2024 года

«Третий квартал 2024 года - первый полет в составе опытного образца ЛМС-901» - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.



«Эти самолеты во-многом выработали свой ресурс и нуждаются в замене и будем надеяться, что в 2024 году наш регион получит возможность использовать новый самолет для региональных перевозок»,

— отметил он.



Первый полет легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" на полностью российском двигателе ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщил в четверг на брифинге главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин.Вакушин уточнил, что к концу 2023 года планируется завершить подготовку к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории, до конца 2024 года планируется получение сертификата на ВК-800СМ. Серийное производство на 30 двигателей в год планируется запустить в 2025 году.Первый полет девятиместного самолета "Байкал" прошел в январе 2022 года в Екатеринбурге на моторе General Electric H80-100. Крейсерская скорость самолета - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 т - 1,5 тыс. км).Пилот и экс-руководитель авиакомпании «Бурятские авиалинии» Анатолий Абашеев сообщил, что "Байкал" станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2.Он выразил надежду, что одновременно будет решен вопрос с летными кадрами. Ведь летать им предстоит в труднодоступных районах, в том числе горной местности, где «требования к летному составу гораздо выше».Уральский завод гражданской авиации - авиапромышленное предприятие, специализируется на разработке, производстве, испытаниях, ремонте и обслуживании авиационной техники, узлов и агрегатов. Авиакомпания "Аэросервис" осуществляет регулярные полеты в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Иркутской и Магаданской областях. Парк авиакомпании включает самолеты L-410, ТВС-2МС и Ан-2, вертолеты Ми-8АМТ.