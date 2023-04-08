Общество 08.04.2023 в 13:09

В Бурятии будут «рулить» китайские грузовики

Из Китая завезли в пять раз больше строительной техники
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии будут «рулить» китайские грузовики
Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальский край в первом квартале 2023 года вырос в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная таможенная служба.

«В январе—марте 2023 года таможенники оформили более 11 тыс. самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. Это в 5 раз больше, чем годом ранее», 

 — говорится в сообщении.
Как сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов причиной роста экспорта  китайских строительных машин является отказ многих западных и японских автомобильных компаний поставлять свою  продукцию в Россию. И связанная с этим переориентация наших строительных компаний на закупку техники из Китая.

«Выхода нет, приходится полагаться на китайскую дорожную технику, хотя ранее превалировала более известная и проверенная западная»,

 сообщил он.
В связи с переориентацией на Китай,  не только федеральные автомобильные  трассы Зайбайкальского края и Бурятии испытывают сложности с перевалкой грузов из-за взрывного роста потоков. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, грузопоток через главную воздушную гавань республики вырос в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года на 712%. 

Фото: Номер один 
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