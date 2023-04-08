В Бурятии будут «рулить» китайские грузовики

«В январе—марте 2023 года таможенники оформили более 11 тыс. самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. Это в 5 раз больше, чем годом ранее»,

— говорится в сообщении.



«Выхода нет, приходится полагаться на китайскую дорожную технику, хотя ранее превалировала более известная и проверенная западная», — сообщил он.

Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальский край в первом квартале 2023 года вырос в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная таможенная служба.Как сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов причиной роста экспорта китайских строительных машин является отказ многих западных и японских автомобильных компаний поставлять свою продукцию в Россию. И связанная с этим переориентация наших строительных компаний на закупку техники из Китая.В связи с переориентацией на Китай, не только федеральные автомобильные трассы Зайбайкальского края и Бурятии испытывают сложности с перевалкой грузов из-за взрывного роста потоков. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, грузопоток через главную воздушную гавань республики вырос в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года на 712%.