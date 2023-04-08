Общество 08.04.2023 в 13:09
В Бурятии будут «рулить» китайские грузовики
Из Китая завезли в пять раз больше строительной техники
Текст: Дмитрий Родионов
Импорт новой техники из Китая в Россию через Забайкальский край в первом квартале 2023 года вырос в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная таможенная служба.
Фото: Номер один
Как сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов причиной роста экспорта китайских строительных машин является отказ многих западных и японских автомобильных компаний поставлять свою продукцию в Россию. И связанная с этим переориентация наших строительных компаний на закупку техники из Китая.
«В январе—марте 2023 года таможенники оформили более 11 тыс. самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. Это в 5 раз больше, чем годом ранее»,
— говорится в сообщении.
В связи с переориентацией на Китай, не только федеральные автомобильные трассы Зайбайкальского края и Бурятии испытывают сложности с перевалкой грузов из-за взрывного роста потоков. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, грузопоток через главную воздушную гавань республики вырос в марте 2023 года по сравнению с мартом 2022 года на 712%.
«Выхода нет, приходится полагаться на китайскую дорожную технику, хотя ранее превалировала более известная и проверенная западная»,— сообщил он.
Фото: Номер один