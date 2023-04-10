Военнослужащим из Бурятии в зоне СВО предоставили возможность помолиться

«Кроме теплых и других необходимых вещей, которые были ранее переданы епархией, мы передаём то, что может духовно поддержать наших воинов. Мы всем сердцем с нашими воинами, мы молимся за них, ежедневно у нас возносится молитва о воинах, чтобы Господь хранил их целыми и невредимыми, чтобы они вернулись к нам с победой», — подчеркнул Владыка.





«Это только маленькая лепта, которую мы вносим. Наши дацаны постоянно оказывают поддержку волонтёрам, ламы выезжают читать молебны в зону СВО. Изготовил буддийский алтарь мой земляк из Кяхтинского района, руководитель компании «Новый мир» Баир Каркунов. Передавая гунгарбу, он пожелал ребятам здоровья и обязательно вернуться живыми домой», - сказал он.





В марте к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились волонтеры, которые работают в палатке в Джанкое. Они просили оказать содействие в предоставлении церковной утвари, чтобы участвующие в спецоперации военнослужащие из республики могли помолиться.С этой просьбой уполномоченный обратилась к митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу, пресс-секретарю Буддийской традиционной Сангхи России Тубден-ламе и Сафиулле Хамиду – имам-хатыбу соборной мечети Улан-Удэ.Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал все необходимые вещи уполномоченному и организатору волонтёрской деятельности в Джанкое Юлии Бородиной.При этом владыка Иосиф отметил, что для православных людей не безразлично всё, что происходит в зоне военного конфликта, тем более, что сейчас конфликт приобретает более религиозную окраску.Буддийская традиционная Сангха также активно откликнулась на просьбу волонтёров и передала новый буддийский алтарь. По словам Тубден-ламы, очень важно, когда наши ребята могут помолиться перед уходом в зону СВО.Имам-хатыб соборной мечети Улан-Удэ Сафиулла Хамид в этот же день привёз в аппарат уполномоченного Коран, четки и намазлык (молитвенные коврики). Сафиула Хамид сообщил, что собрал всё самое необходимое для ребят, чтобы они могли помолиться. Он пожелал им благополучия и здоровья.Все вещи доставлены в Джанкой и уже в работе. Как сообщили волонтеры, ребята активно разбирают церковную утварь и молятся у буддийского алтаря.Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченной по правам человека