В Бурятии осужден экс-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции

В Бурятии суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора бывшему заместителю начальника местного филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» республиканского управления ФСИН России. Он признан виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием и судом установлено, что в районный филиал Уголовно-исполнительной инспекции поступили два приговора, вынесенные мировыми судьями в отношении гражданина, виновного в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. Осужденный для отбывания наказания в виде обязательных работ был направлен в местное предприятие коммунального хозяйства, однако выполнять порученную работу отказался. В связи с этим назначенное ему наказание подлежало замене на более строгое.Однако заместитель начальника филиала Уголовно-исполнительной инспекции, не желая добросовестно исполнять свои обязанности, не стал фиксировать факты уклонения гражданина от обязательных работ и не направил необходимые документы в суд для решения вопроса о замене ему наказания. Вместо этого он изготовил подложные документы, в которые внес сведения о том, что осужденный отбыл наказание, после чего снял его с учета в специальной автоматизированной программе.Это преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России и Отдела собственной безопасности УФСИН. После этого осужденный был вновь поставлен на учет в другом филиале уголовно-исполнительной инспекции и приступил к отбыванию наказания.Приговором суда бывшему заместителю начальника филиала Уголовно-исполнительной инспекции назначено наказание в виде штрафа.Фото: «Номер один»