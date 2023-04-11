Общество 11.04.2023 в 08:57

В Бурятии осужден экс-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции

Он помог избежать наказания любителю пьяного вождения, подделав документы
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Текст: Номер один
В Бурятии осужден экс-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции
В Бурятии суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора бывшему заместителю начальника местного филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» республиканского управления ФСИН России. Он признан виновным в «злоупотреблении должностными полномочиями», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что в районный филиал Уголовно-исполнительной инспекции поступили два приговора, вынесенные мировыми судьями в отношении гражданина, виновного в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. Осужденный для отбывания наказания в виде обязательных работ был направлен в местное предприятие коммунального хозяйства, однако выполнять порученную работу отказался. В связи с этим назначенное ему наказание подлежало замене на более строгое.

Однако заместитель начальника филиала Уголовно-исполнительной инспекции, не желая добросовестно исполнять свои обязанности, не стал фиксировать факты уклонения гражданина от обязательных работ и не направил необходимые документы в суд для решения вопроса о замене ему наказания. Вместо этого он изготовил подложные документы, в которые внес сведения о том, что осужденный отбыл наказание, после чего снял его с учета в специальной автоматизированной программе.

Это преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России и Отдела собственной безопасности УФСИН. После этого осужденный был вновь поставлен на учет в другом филиале уголовно-исполнительной инспекции и приступил к отбыванию наказания.    

Приговором суда бывшему заместителю начальника филиала Уголовно-исполнительной инспекции назначено наказание в виде штрафа.

Фото: «Номер один»
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преступность коррупция суд

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