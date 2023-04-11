«Деревянные дома убираем и все застраиваем»

Начальник Экспертного управления президента РФ посетил столицу Бурятии и обсудил план реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, которые утверждены Владимиром Путиным во время его поездки в Бурятию, сообщили в пресс-службе правительства республики.Владимиру Симоненко представили мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Участники совещания детально обсудили все пункты мастер-планов, уровень подготовки документации, финансово-технических расчетов и готовность региональной команды к реализации проектов.«Одно дело, когда читаешь «сухие» документы. Другое – когда приезжаешь и видишь всё своими глазами», - отметил Владимир Симоненко.Решения, составляющие основу программ развития городов, направлены на устранение экологических проблем: загрязненности воздуха, очистки воды, оптимизации энерго и теплоснабжения.«В рамках мастер-плана предполагается изменение градостроительной политики. Предлагается такое решение, при котором центр города преобразится не только внешне. В основу разработки программы развития взяты пути решения накопленных проблем», - отметил заместитель мэра города Улан-Удэ Олег Екимовский.Предусмотрено максимальное использование потенциала неэффективных территорий, строительство там, где уже есть коммуникации.«Сейчас много строек идет на окраине города, там ни дорог, ни социальной инфраструктуры, и инженерную тоже прокладывать надо. А здесь - самый центр города. По центру протекает река, и на всей прибрежной зоне – деревянные дома, которым по 200 лет. Здесь весь транспорт, все рабочие места, школы, детские сады, развлекательные центры. Соответственно, логично, что мы здесь будем развивать жилищное строительство. И плюс существенный вопрос – внешний облик центра: деревянные дома убираем и всё застраиваем. На расселение из деревянных домов при поддержке Юрия Трутнева уже выделено 500 млн, остальное – за счет использования механизмов кредитования», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, по поручению президента России разработаны программы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Их реализация идет в тесном взаимодействии с правительством России. Среди самых ожидаемых жителями республики проектов - реконструкция набережной, строительство российско-монгольского межвузовского кампуса, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал». Мастер-план предусматривает сохранение культурной идентичности региона, использование восточной культуры в архитектуре.В Северобайкальске планируется обустройство пешеходного путепровода над железнодорожными путями, который позволит соединить город с набережной озера Байкал. Также запланировано строительство лабораторного корпуса, студенческого общежития и технопарка на базе Северобайкальского многопрофильного техникума новых технологий. Также в мастер-план включен проект по реконструкции аэропорта в посёлке Нижнеангарск.Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил Экспертное управление президента России за эффективный контроль мероприятий в ходе реализации мастер-планов.Фото: egov-buryatia.ru