Общество 11.04.2023 в 09:20

«Деревянные дома убираем и все застраиваем»

Экспертное управление президента России контролирует реализацию мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска
A- A+
Текст: Номер один
«Деревянные дома убираем и все застраиваем»
Начальник Экспертного управления президента РФ посетил столицу Бурятии и обсудил план реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, которые утверждены Владимиром Путиным во время его поездки в Бурятию, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Владимиру Симоненко представили мастер-планы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Участники совещания детально обсудили все пункты мастер-планов, уровень подготовки документации, финансово-технических расчетов и готовность региональной команды к реализации проектов.

«Одно дело, когда читаешь «сухие» документы. Другое – когда приезжаешь и видишь всё своими глазами», - отметил Владимир Симоненко.

Решения, составляющие основу программ развития городов, направлены на устранение экологических проблем: загрязненности воздуха, очистки воды, оптимизации энерго и теплоснабжения.

«В рамках мастер-плана предполагается изменение градостроительной политики. Предлагается такое решение, при котором центр города преобразится не только внешне. В основу разработки программы развития взяты пути решения накопленных проблем», - отметил заместитель мэра города Улан-Удэ Олег Екимовский.

Предусмотрено максимальное использование потенциала неэффективных территорий, строительство там, где уже есть коммуникации.

«Сейчас много строек идет на окраине города, там ни дорог, ни социальной инфраструктуры, и инженерную тоже прокладывать надо. А здесь - самый центр города. По центру протекает река, и на всей прибрежной зоне – деревянные дома, которым по 200 лет. Здесь весь транспорт, все рабочие места, школы, детские сады, развлекательные центры. Соответственно, логично, что мы здесь будем развивать жилищное строительство. И плюс существенный вопрос – внешний облик центра: деревянные дома убираем и всё застраиваем. На расселение из деревянных домов при поддержке Юрия Трутнева уже выделено 500 млн, остальное – за счет использования механизмов кредитования», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, по поручению президента России разработаны программы развития Улан-Удэ и Северобайкальска. Их реализация идет в тесном взаимодействии с правительством России. Среди самых ожидаемых жителями республики проектов - реконструкция набережной, строительство российско-монгольского межвузовского кампуса, новые здания Национального музея Бурятии и театра «Байкал». Мастер-план предусматривает сохранение культурной идентичности региона, использование восточной культуры в архитектуре.

В Северобайкальске планируется обустройство пешеходного путепровода над железнодорожными путями, который позволит соединить город с набережной озера Байкал. Также запланировано строительство лабораторного корпуса, студенческого общежития и технопарка на базе Северобайкальского многопрофильного техникума новых технологий. Также в мастер-план включен проект по реконструкции аэропорта в посёлке Нижнеангарск.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил Экспертное управление президента России за эффективный контроль мероприятий в ходе реализации мастер-планов.

Фото: egov-buryatia.ru


Теги
города мастер-планы контроль

Все новости

Прокуратура судится с мэрией Улан-Удэ за жилье для инвалида
11.04.2023 в 09:22
«Деревянные дома убираем и все застраиваем»
11.04.2023 в 09:20
Продажа ипотечной квартиры
11.04.2023 в 09:00
В Бурятии осужден экс-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции
11.04.2023 в 08:57
U-2: и У-УАЗ тоже в полуфинале «Кибердрома»
11.04.2023 в 08:42
В Улан-Удэ подорожали путевки в детские загородные лагеря
10.04.2023 в 17:49
В Бурятии ламы проведут молебен за здравие и благополучие президента России
10.04.2023 в 17:38
В Улан-Удэ на Арбате спилят больные тополя
10.04.2023 в 17:27
Слепой легкоатлет из Бурятии взял «золото» на чемпионате России
10.04.2023 в 17:21
«Весь спектакль у меня было чувство, что все это про мою семью…»
10.04.2023 в 17:15
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
Прокуратура судится с мэрией Улан-Удэ за жилье для инвалида
Мужчина с тяжелым заболеванием ютится в квартире у родственников
11.04.2023 в 09:22
Продажа ипотечной квартиры
Что важно знать?
11.04.2023 в 09:00
В Бурятии осужден экс-сотрудник уголовно-исполнительной инспекции
Он помог избежать наказания любителю пьяного вождения, подделав документы
11.04.2023 в 08:57
U-2: и У-УАЗ тоже в полуфинале «Кибердрома»
Три команды «Вертолетов России» продолжают борьбу в конкурсе «Кадры для цифровой промышленности»
11.04.2023 в 08:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru