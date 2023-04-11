Общество 11.04.2023 в 10:42
Монголия хочет максимально расширить «безвиз»
Граждане 61 страны уже освобождены от визовых требований
Текст: Номер один
В связи с объявлением правительством 2023, 2024 и 2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 61 страны были освобождены от визовых требований. Об этом сообщила на заседании Великого государственного Хурала Монголии министр иностранных дел Б.Батцэцэг.
Она проинформировала о политике и стратегии продвижения Монголии за рубежом, мерах по активизации международного сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.
В настоящее время граждане 99 стран имеют возможность получить электронную визу. Министр отметила, что министерство работает над тем, чтобы все страны, у которых есть возможность, стали безвизовыми.
Что касается двух соседей Монголии, то гражданам РФ виза не требуется. А граждане Китая должны оформить визу и могут сделать это онлайн. Однако в рамках развития приграничного туризма группам туристов разрешается путешествовать без визы в течение определенного периода.
В своем выступлении министр также рассказала о том, что в феврале текущего года утвержден стратегический план, в котором излагаются долгосрочные цели по продвижению Монголии за рубежом. Документ разработан и представлен на заседании правительства в рамках четырех направлений: инвестиция; туризм; права человека, демократия; эффективное управление и цифровое развитие.
Фото: montsame.mn
Она проинформировала о политике и стратегии продвижения Монголии за рубежом, мерах по активизации международного сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.
В настоящее время граждане 99 стран имеют возможность получить электронную визу. Министр отметила, что министерство работает над тем, чтобы все страны, у которых есть возможность, стали безвизовыми.
Что касается двух соседей Монголии, то гражданам РФ виза не требуется. А граждане Китая должны оформить визу и могут сделать это онлайн. Однако в рамках развития приграничного туризма группам туристов разрешается путешествовать без визы в течение определенного периода.
В своем выступлении министр также рассказала о том, что в феврале текущего года утвержден стратегический план, в котором излагаются долгосрочные цели по продвижению Монголии за рубежом. Документ разработан и представлен на заседании правительства в рамках четырех направлений: инвестиция; туризм; права человека, демократия; эффективное управление и цифровое развитие.
Фото: montsame.mn