Общество 11.04.2023 в 10:42

Монголия хочет максимально расширить «безвиз»

Граждане 61 страны уже освобождены от визовых требований
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Текст: Номер один
Монголия хочет максимально расширить «безвиз»
В связи с объявлением правительством 2023, 2024 и 2025 годов «Годами посещения Монголии» граждане 61 страны были освобождены от визовых требований. Об этом сообщила на заседании Великого государственного Хурала Монголии министр иностранных дел Б.Батцэцэг.

Она проинформировала о политике и стратегии продвижения Монголии за рубежом, мерах по активизации международного сотрудничества, сообщает МОНЦАМЭ.

В настоящее время граждане 99 стран имеют возможность получить электронную визу. Министр отметила, что министерство работает над тем, чтобы все страны, у которых есть возможность, стали безвизовыми.

Что касается двух соседей Монголии, то гражданам РФ виза не требуется. А граждане Китая должны оформить визу и могут сделать это онлайн. Однако в рамках развития приграничного туризма группам туристов разрешается путешествовать без визы в течение определенного периода.

В своем выступлении министр также рассказала о том, что в феврале текущего года утвержден стратегический план, в котором излагаются долгосрочные цели по продвижению Монголии за рубежом. Документ разработан и представлен на заседании правительства в рамках четырех направлений: инвестиция; туризм; права человека, демократия; эффективное управление и цифровое развитие.


Фото: montsame.mn
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