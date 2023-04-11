Общество 11.04.2023 в 14:41

За смерть девочки, разбившейся на самокате в детсаду, никого не накажут

Дело закрыли, так как вроде бы у ребенка были серьезные проблемы с сердцем
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За смерть девочки, разбившейся на самокате в детсаду, никого не накажут
В Новосибирске спустя восемь месяцев после трагедии, произошедшей в детсаду № 280, стало известно, что за смерть пятилетней девочки никто не ответит. Напомним, 18 августа 2022 года во время утренней прогулки дошкольница каталась на самокате, упала и разбилась насмерть.

- Я в тот момент была со старшим сыном в торговом центре - выбирали ему вещи к школе. Первый звонок из детсада я пропустила. Ответила на второй примерно через 20 минут. Мне сказали: «Приезжайте, ваш ребенок без сознания». Я сразу же рванула туда - добралась за несколько минут, - рассказывала КП-Новосибирск мама погибшей девочки. - Врачи еще пытались спасти дочку, но не смогли…

После смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Но за смерть девочки никого не наказали.

- Уголовное дело закрыто, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Почему правоохранители приняли такое решение? Изначально была версия, что девочка упала из-за кочки на асфальте и скончалась из-за полученной травмы. Но после судмедэкспертизы выяснилось, что это не так.

- У ребенка были серьезные проблемы с сердцем, - коротко комментирует источник КП-Новосибирск.

Будут ли родители девочки обжаловать это решение, неясно.

- Пока мы ничего говорить не будем, - сказал КП-Новосибирск папа девочки.

В детском саду решение о прекращении уголовного дела тоже не комментируют. По неофициальной информации, воспитательница, в чью смену умерла девочка, продолжает работать.

Фото: Анна Пашагина/ Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
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