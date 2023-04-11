Общество 11.04.2023 в 16:30

Школы Бурятии получили 16 новых автобусов

Их распределили по шести районам республики, два автобуса получил Улан-Удэ
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Текст: Константин Воронов
Школы Бурятии получили 16 новых автобусов
11 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов вручил ключи от новых автобусов ГАЗель NEXT представителям школ республики. 16 машин поступили в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по обновлению парка школьных автобусов.

- Мы за последние годы уже вручили нашим школам 301 автобус, и сейчас продолжаем исполнять поручение президента, сегодня вручаем ключи от еще 16 автобусов. 8 из них поедут в новые школы, которые мы продолжаем строить и в скором времени откроем. В целом идет такая системная работа, чтобы создавать для наших детей хорошие условия для учебы. Чтобы у наших детей была возможность учиться, развиваться, уверенно двигаться по жизни вперед, строить свое будущее и развивать нашу республику, нашу страну. Очень хочется, чтобы все их возможности были реализованы, чтобы они достигли того, чего хотят. И мы будем в этом помогать, в том числе поставками таких автобусов, чтобы дети до школы доезжали быстро, комфортно и в тепле, - отметил Алексей Цыденов.

14 автобусов отправятся в школы Иволгинского, Баргузинского, Джидинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Хоринского районов. Два автобуса получили образовательные учреждения Улан-Удэ. Это Республиканская кадетская школа-интернат и Специальная коррекционная школа №3. Каждый автобус на 23 места оснащен всем необходимым для безопасной перевозки детей.

- В этом году мы получаем 8 автобусов для новых школ Иволгинского района. Это Сотниково, Поселье, Иволга и Нижняя Иволга. Население Иволгинского района постоянно растет, строится 6 новых школ, которые в ближайшее время будут открываться. Количество детей очень большое, и потребность в автобусах высокая. Мы очень довольны современными и качественными автобусами, и со стороны района обещаем максимально бережно к ним относиться, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Всего за последние 6 лет республика получила 317 школьных автобусов. 66 из них приобрели за счет республиканского и муниципальных бюджетов, 251 автобус поступил в рамках федеральной программы.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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