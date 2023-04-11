Общество 11.04.2023 в 17:04

Проблемный дом в Улан-Удэ достроят 30 китайцев

Последние блоки ЖК «Проспект» планируют сдать в декабре этого года
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Текст: Константин Воронов
Проблемный дом в Улан-Удэ достроят 30 китайцев
Порядка 30 строителей из Китая прибыли в Улан-Удэ по приглашению Фонда поддержки дольщиков Бурятии. Их направят на строительство проблемного жилого дома на проспекте Строителей. Всего же на стройке занято более 40 человек – каменщики, бетонщики, столяры, арматурщики, разнорабочие.

Как сообщили в фонде, степень готовности многоквартирного дома на 91 семью (блоки №№ 6 и 7) на проспекте Строителей, 5А, сегодня составляет 25%.

– В шестой блок-секции жилого комплекса «Проспект» уже возведены три этажа, а в седьмой – завершено перекрытие подвала, – рассказал прораб участка Чингис Балбыров.

Напомним, дом застройщика-банкрота «Сити-Строй» передали Фонду поддержки дольщиков Бурятии в мае 2021 года по решению Арбитражного суда республики. Наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение о достройке проблемного объекта за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

В декабре 2022 года был введён в эксплуатацию первый этап жилого комплекса «Проспект» – пять жилых блоков и подземная автостоянка. Второй этап – два жилых блока с 91-й квартирой – планируется сдать в декабре 2023 года.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Бурятии
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