Общество 12.04.2023 в 11:45

В Кяхте заново отстроят сгнивший мост

Работы планируют завершить к концу 2024 года
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Текст: Константин Воронов
В Кяхте заново отстроят сгнивший мост
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кяхте капитально отремонтируют деревянный мост на улице Банзарова, сообщили в Минтрансе Бурятии. Этот мост, связывающий две центральные части города, построили в 1994 году. Сегодня он находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. К работам планируется приступить уже в этом году.

На сегодня сооружение не пригодно для дальнейшего использования, поэтому все конструкции моста заменят. Проектировщики предложили выполнить опоры в виде монолитных железобетонных фундаментов, опирающихся на забитые сваи. На них установят металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей.


В итоге мост станет двухпролетным арочным. Арки имеют классическую форму и наиболее естественно вписываются в природный ландшафт. Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам организуют тротуары для пешеходов, освещение, безопасность движения обеспечат установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом отремонтируют прилегающие участки дороги.


По информации администрации Кяхты, капитальный ремонт моста рассчитан на два года. В этом году выполнят демонтаж и подготовку строительной площадки. В следующем году приступят к основным ремонтным работам. Ввод объекта запланирован на конец 2024 года. Стоимость работ составит более 65 млн. рублей.

Фото: Минтранс Бурятии
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