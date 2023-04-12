В Кяхте заново отстроят сгнивший мост

На сегодня сооружение не пригодно для дальнейшего использования, поэтому все конструкции моста заменят. Проектировщики предложили выполнить опоры в виде монолитных железобетонных фундаментов, опирающихся на забитые сваи. На них установят металлические арочные конструкции для пропуска воды и организации по ним проезда автомобилей и прохода людей.







В итоге мост станет двухпролетным арочным. Арки имеют классическую форму и наиболее естественно вписываются в природный ландшафт. Общая длина нового моста составит 27,7 м, ширина – 13,2 м. По обеим сторонам организуют тротуары для пешеходов, освещение, безопасность движения обеспечат установкой металлического барьерного ограждения. Вместе с мостом отремонтируют прилегающие участки дороги.







Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Кяхте капитально отремонтируют деревянный мост на улице Банзарова, сообщили в Минтрансе Бурятии. Этот мост, связывающий две центральные части города, построили в 1994 году. Сегодня он находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. К работам планируется приступить уже в этом году.По информации администрации Кяхты, капитальный ремонт моста рассчитан на два года. В этом году выполнят демонтаж и подготовку строительной площадки. В следующем году приступят к основным ремонтным работам. Ввод объекта запланирован на конец 2024 года. Стоимость работ составит более 65 млн. рублей.Фото: Минтранс Бурятии