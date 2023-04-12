В Бурятию осенью ввезли более 780 тонн репчатого лука

Специалисты Россельхознадзора в октябре 2022 года проконтролировали 786 тонн импортной подкарантинной продукции – лука репчатого, завезенного в Улан-Удэ из Казахстана, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.Специалистами отдела фитосанитарного контроля установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в РФ подкарантинной продукции. В частности, надзорное ведомство о поступлении 7 вагонов репчатого лука известили железнодорожники.В отношении всех лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия, в рамках которых объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.Для бизнесменов эти новости, конечно, не очень. Из хороших новостей – зимуем с луком, который в больших объемах в Бурятии не выращивается.Фото: 38fsvps.ru