Общество 12.04.2023 в 11:49
В Бурятию осенью ввезли более 780 тонн репчатого лука
Лицам, которые не известили о доставке подкарантинной продукции, объявлено семь предостережений
Текст: Номер один
Специалисты Россельхознадзора в октябре 2022 года проконтролировали 786 тонн импортной подкарантинной продукции – лука репчатого, завезенного в Улан-Удэ из Казахстана, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Специалистами отдела фитосанитарного контроля установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в РФ подкарантинной продукции. В частности, надзорное ведомство о поступлении 7 вагонов репчатого лука известили железнодорожники.
В отношении всех лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия, в рамках которых объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Для бизнесменов эти новости, конечно, не очень. Из хороших новостей – зимуем с луком, который в больших объемах в Бурятии не выращивается.
Фото: 38fsvps.ru
Специалистами отдела фитосанитарного контроля установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в РФ подкарантинной продукции. В частности, надзорное ведомство о поступлении 7 вагонов репчатого лука известили железнодорожники.
В отношении всех лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия, в рамках которых объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Для бизнесменов эти новости, конечно, не очень. Из хороших новостей – зимуем с луком, который в больших объемах в Бурятии не выращивается.
Фото: 38fsvps.ru
ТегиРоссельхознадзор проверка лук