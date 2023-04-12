Общество 12.04.2023 в 11:49

В Бурятию осенью ввезли более 780 тонн репчатого лука

Лицам, которые не известили о доставке подкарантинной продукции, объявлено семь предостережений
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Текст: Номер один
В Бурятию осенью ввезли более 780 тонн репчатого лука
Специалисты Россельхознадзора в октябре  2022 года проконтролировали 786  тонн импортной подкарантинной продукции – лука репчатого, завезенного в Улан-Удэ из Казахстана, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Специалистами отдела фитосанитарного контроля установлены факты нарушения правил и норм обеспечения карантина растений при ввозе в РФ подкарантинной продукции. В частности, надзорное ведомство о поступлении 7 вагонов репчатого лука известили железнодорожники.

В отношении всех лиц, не известивших о доставке подкарантинной продукции, проведены профилактические мероприятия, в рамках которых объявлено семь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Для бизнесменов эти новости, конечно, не очень. Из хороших новостей – зимуем с луком, который в больших объемах в Бурятии не выращивается.

Фото: 38fsvps.ru
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Россельхознадзор проверка лук

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