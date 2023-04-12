Общество 12.04.2023 в 12:36
Забайкальское горнорудное предприятие ищет бульдозеристов
А также – водителей автомобиля, погрузчика и инженера по диагностике карьерной техники
Текст: Номер один
Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) ищет рабочих и специалистов, которым предлагает хорошие зарплаты, свидетельствует портал Head Hunter.
Так, автослесарю предлагается зарплата от 87 тыс рублей, водителю погрузчика - от 100 тыс рублей, водителю самосвала – 100-140 тыс рублей, машинисту экскаватора – от 140 тыс рублей, машинисту бульдозера на сезон – от 160 тыс рублей.
Напомним, в Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата (работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия), по предварительной оценке, в январе составила 56 438,2 руб. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5 %, сообщал Бурятстат.
Фото: unsplash.com
Так, автослесарю предлагается зарплата от 87 тыс рублей, водителю погрузчика - от 100 тыс рублей, водителю самосвала – 100-140 тыс рублей, машинисту экскаватора – от 140 тыс рублей, машинисту бульдозера на сезон – от 160 тыс рублей.
Напомним, в Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата (работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия), по предварительной оценке, в январе составила 56 438,2 руб. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5 %, сообщал Бурятстат.
Фото: unsplash.com