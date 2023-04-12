Кто скажет о весне апрелю?

В Бурятии 13 апреля вновь ожидается неустойчивая ветреная погода, порывы до 15-18 метров в секунду, местами снег. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии со ссылкой на прогноз синоптиков.Специалисты МЧС призывают граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.Между тем, напомним, уже прошла половина апреля, который считается месяцем весенним.Фото: ГУ МЧС по РБ