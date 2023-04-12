Общество 12.04.2023 в 13:41
Кто скажет о весне апрелю?
В Бурятии вновь обещают сильный ветер и снег
Текст: Номер один
В Бурятии 13 апреля вновь ожидается неустойчивая ветреная погода, порывы до 15-18 метров в секунду, местами снег. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Бурятии со ссылкой на прогноз синоптиков.
Специалисты МЧС призывают граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
Между тем, напомним, уже прошла половина апреля, который считается месяцем весенним.
Фото: ГУ МЧС по РБ
Специалисты МЧС призывают граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
Между тем, напомним, уже прошла половина апреля, который считается месяцем весенним.
Фото: ГУ МЧС по РБ