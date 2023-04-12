У въезжавших в Бурятию монголов отобрали мясо

Также внимание проверяющих привлекли граждане Монголии, которые пытались ввезти в Россию 2,6 кг охлажденной баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг вареной говядины.







С 7 по 10 апреля инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на пунктах пропуска «ЖДПП Наушки» и «МАПП Кяхта» совместно специалистами Бурятской таможни проводили досмотр при ввозе и вывозе карантинной и животноводческой продукции.«Пресечен вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом – 2 саженца жимолости и 12 саженцев розы, что является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту составлен административный протокол. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата», - рассказали в ведомстве.«Подконтрольная продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением. В отношении граждан Монголии возбуждены административные дела. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии