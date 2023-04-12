Общество 12.04.2023 в 13:45
У въезжавших в Бурятию монголов отобрали мясо
Иностранцы не смогли представить на него ветеринарные документы
Текст: Константин Воронов
С 7 по 10 апреля инспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии на пунктах пропуска «ЖДПП Наушки» и «МАПП Кяхта» совместно специалистами Бурятской таможни проводили досмотр при ввозе и вывозе карантинной и животноводческой продукции.
«Пресечен вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом – 2 саженца жимолости и 12 саженцев розы, что является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту составлен административный протокол. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата», - рассказали в ведомстве.
«Подконтрольная продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением. В отношении граждан Монголии возбуждены административные дела. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
«Пресечен вывоз из России в Монголию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом – 2 саженца жимолости и 12 саженцев розы, что является нарушением федерального закона «О карантине растений» и создает угрозу распространения карантинных организмов. По данному факту составлен административный протокол. Подкарантинная продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарного сертификата», - рассказали в ведомстве.
Также внимание проверяющих привлекли граждане Монголии, которые пытались ввезти в Россию 2,6 кг охлажденной баранины на кости неизвестного происхождения и 2,6 кг вареной говядины.
«Подконтрольная продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов и разрешений Россельхознадзора на ввоз, что является нарушением. В отношении граждан Монголии возбуждены административные дела. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению», - сообщили в Управлении Россельхознадзора.
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии