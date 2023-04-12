Общество 12.04.2023 в 16:21

Терминалы для приема банок и бутылок установили на вокзалах ВСЖД

Первые на Восточно-Сибирской магистрали фандоматы появились в Улан-Удэ и в Иркутске
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Терминалы для приема банок и бутылок установили на вокзалах ВСЖД
Первые на Восточно-Сибирской магистрали фандоматы установлены  на железнодорожных вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Терминалы позволяют обменять для вторичной переработки бытовые отходы на специальные бонусы от партнеров экологической программы, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Сдать на переработку можно пустые пластиковые бутылки объемом до 2 литров, а также использованные алюминиевые банки. За каждую из них автомат начислит на виртуальный счет до 10 «экобонусов», которые затем можно обменять на различные скидки в партнерских магазинах и заведениях. Актуальный список предложений доступен в мобильном приложении компании-оператора фандомата - Ecoplatform.

Добавим, что РЖД реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Так, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, в 2022 году на вторичную переработку было передано более 10 тонн пластика, бумаги стекла и других отходов.

Фото: ВСЖД


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экология фандоматы Улан-Удэ

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