Терминалы для приема банок и бутылок установили на вокзалах ВСЖД

Первые на Восточно-Сибирской магистрали фандоматы установлены на железнодорожных вокзалах Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ. Терминалы позволяют обменять для вторичной переработки бытовые отходы на специальные бонусы от партнеров экологической программы, сообщила пресс-служба ВСЖД.Сдать на переработку можно пустые пластиковые бутылки объемом до 2 литров, а также использованные алюминиевые банки. За каждую из них автомат начислит на виртуальный счет до 10 «экобонусов», которые затем можно обменять на различные скидки в партнерских магазинах и заведениях. Актуальный список предложений доступен в мобильном приложении компании-оператора фандомата - Ecoplatform.Добавим, что РЖД реализует различные программы по формированию экологического сознания в обществе. Так, уже много лет на инфраструктурных объектах и в ряде поездов действует проект раздельного сбора мусора. Благодаря специальным контейнерам, установленным на вокзалах ВСЖД, в 2022 году на вторичную переработку было передано более 10 тонн пластика, бумаги стекла и других отходов.Фото: ВСЖД