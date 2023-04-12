В Улан-Удэ прошла акция против неэстетичной обрезки деревьев

С приходом весны в столице Бурятии стартовала подрезка деревьев. Горожане к обрезке относятся неоднозначно – одни жалуются, что после обрезки деревья выглядят либо как пеньки либо как обрубки, других все устраивает, третьи относятся равнодушно.

Но все же большинство улан-удэнцев не понимают, почему после так называемой «омолодительной» рубки вместо пышных тополей остаются одни голые стволы, в то время как город задыхается без чистого воздуха.

На проблему обратило внимание отделение Народного фронта в Бурятии. Общественники провели акцию «Хочу зеленый город».

Представители ОНФ и команды «Молодёжка» Народного фронта побывали на нескольких локациях, чтобы наглядно показать, как неэстетично выглядят «омоложенные» руками неумелых специалистов деревья.

Первой точкой стал двор по ул.Гагарина, 17. Там произрастают два тополя, которым обрезали все ветви и спилили кроны. Сейчас на деревьях растут только молодые тонкие веточки-прутики. Судя по всему, расти тополям осталось недолго.





Второй точкой стали дворы по ул. Комарова. Там многие деревья также полностью лишились ветвей, а некоторые деревья просто спилили под корень. Здесь пострадали как тополя, так и вязы. У одного тополя зачем-то помимо веток и кроны стесали кору.





Третьей точкой, куда направились активисты ОНФ стал парк Железнодорожников, а точнее ул. Гагарина возле парка – там жертвами обрезки стали вязы. Сейчас деревья своим внешним видом напоминают рогатки или столбы.





Активисты крайне возмущены варварской обрезкой деревьев

- Я из Уфы, в Улан-Удэ приехал на обучение. Город мне нравится, Улан-Удэ красивый и гостеприимный. Но хотелось бы видеть здесь немного больше насаждений - деревьев и кустарников. У нас в Уфе зелени много, город находится в лесном кольце. Уфу называют зеленым городом, на каждого жителя приходится около 400 кв.м насаждений, насаждения занимают площадь в 22 тыс га. Желаю Улан-Удэ взять пример и посадить немного больше деревьев и кустарников, чтобы приятнее было находиться в городе и дышать чистым воздухом, - поделился своим мнением представитель ОНФ Уразбай Юлдашбаев.

С Уразбаем согласен его единомышленник Батор Дабасамбуев, активист команды «Молодежка» ОНФ: «Мы провели акцию с целью сохранения насаждений. Мы за то, чтобы в Улан-Удэ было больше насаждений и город был красивее. Каждый желающий может присоединиться к нашей акции с хештегом #хочузеленыйгород03. Вы можете сделать свое фото с некрасиво обрубленными в этом году деревьями, разместить его у себя на странице в соцсети с хештегом #хочузеленыйгород03. Мы просим поддержки и солидарности жителей, отклика и понимания властей. Мы за зелёный и красивый город, чистый воздух и здоровые деревья!»

Как сообщают в мэрии Улан-Удэ, в рамках программы «Зеленый город» на общественных территориях в 2023 г. планируется провести формовочную подрезку 2899 деревьев на 35 улицах г. Улан-Удэ, посадку 2700 крупномерных саженцев древесно-кустарниковой растительности, цветочное оформление на 8000 м2. в трех районах города, посадку газона на площади 10000 м2, продолжить работы по содержанию территории зоны доращивания зеленых насаждений (устройство приствольных лунок и канавок для полива, обработка зеленых насаждений от вредителей, прополка ручным способом).

Также для реализации мероприятий проекта «Народный бюджет» в 2023 г. в рамках программы «Зеленый город» выделено более миллиона рублей на озеленение пяти общественных территорий.





Фото: "Номер один"