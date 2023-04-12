Мэр Улан-Удэ вручил благодарственные письма за оказание помощи военным

Также за оказание помощи по формированию гуманитарного груза Игорь Шутенков вручил благодарственное письмо гендиректору Городского комбината школьного питания Алле Шаховой. С начала спецоперации сотрудники комбината на собранные личные средства передали военнослужащим три квадрокоптера, три тепловизора, глушители и более 5,5 тонн продуктов питания.





Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил благодарственные письма за вклад по оказанию помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Наградами отмечены сотрудники подразделений городской администрации, выезжавшие в Москву для оказания помощи бойцам из Бурятии, проходящим лечение в госпиталях.- Всё, что приходит из дома - особенное по энергии, заряжает, поднимает духом, ребята понимают, ради кого они сражаются. Вместе мы - сила, - отметил Игорь Шутенков.19 февраля на смену волонтерам из Окинского района отправились главный специалист Управления по делам молодежи Анна Сергеева, главные специалисты отделов организационно-контрольной и кадровой работы районных администраций Улан-Удэ Татьяна Алексеева, Любовь Бальжинимаева и Светлана Цыбикова. В течение двух недель они навещали земляков. Старались всех ободрить, поддержать, приобретали необходимые вещи, дарили подарки и поздравительные письма, готовили для бойцов.Фото: мэрия Улан-Удэ