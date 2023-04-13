Общество 13.04.2023 в 08:34

ВСЖД вернула пассажирам шубу, тренажер и даже сало

Забытое в вагоне имущество удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД вернула пассажирам шубу, тренажер и даже сало
С начала 2023 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено свыше 290 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» связана с поиском документов,  предметов одежды, а также телефонов и аксессуаров к ним. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи. Так, в этом году пассажирам были возвращены рулонные жалюзи на окна, зонт-трость, сало, тренажер степпер, катетер,  ирригатор для зубов и шуба.

Отметим, что забытое в вагоне имущество удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев.

Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.

Фото: unsplash.com
Теги
желдороги находки сервис

Все новости

ВСЖД вернула пассажирам шубу, тренажер и даже сало
13.04.2023 в 08:34
В Бурятии осуждена пенсионерка за клевету на односельчанина
13.04.2023 в 08:12
Поющий адвокат из Бурятии растопил сердце Валерия Сюткина
13.04.2023 в 07:43
«Аршан» и «Горячинск» под новым ударом
13.04.2023 в 06:00
«Чуть зуб не сломала!»
12.04.2023 в 17:56
21-летний матрос из Бурятии погиб в Украине
12.04.2023 в 17:48
Алексей Цыденов: «Улан-Удэ обретет новое лицо»
12.04.2023 в 17:29
Преступник-рецидивист в Бурятии покусал полицейского
12.04.2023 в 17:02
Мэр Улан-Удэ вручил благодарственные письма за оказание помощи военным
12.04.2023 в 16:55
В Улан-Удэ прошла акция против неэстетичной обрезки деревьев
12.04.2023 в 16:44
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Бонусы при задержке рейса
Но что можно рассчитывать?
13.04.2023 в 09:00
В Бурятии осуждена пенсионерка за клевету на односельчанина
Как оказалось, староста села не крал коров и не торговал наркотиками
13.04.2023 в 08:12
Поющий адвокат из Бурятии растопил сердце Валерия Сюткина
Композиция «Когда уже не верится» Османа Омарова попала в «золотой фонд» международного конкурса «АвторА!»
13.04.2023 в 07:43
«Аршан» и «Горячинск» под новым ударом
Самые знаменитые курорты Бурятии могут навсегда потерять лицензии
13.04.2023 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru