ВСЖД вернула пассажирам шубу, тренажер и даже сало

С начала 2023 года пассажирам на Восточно-Сибирской железной дороге возвращено свыше 290 вещей, забытых или утерянных в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть обращений к сервису «Забытые вещи» связана с поиском документов, предметов одежды, а также телефонов и аксессуаров к ним. Однако среди утерянного имущества встречаются и необычные вещи. Так, в этом году пассажирам были возвращены рулонные жалюзи на окна, зонт-трость, сало, тренажер степпер, катетер, ирригатор для зубов и шуба.Отметим, что забытое в вагоне имущество удается найти и вернуть владельцам в 98% случаев.Для розыска вещей, забытых в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В случае обнаружения совпадений сервис сразу предложит пассажиру просмотреть фотографии находок. Если человек узнает свою вещь, ему будет направлена информация о месте ее нахождения. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.Фото: unsplash.com