В Улан-Удэ выявили нарушения при реализации проекта «Чистая вода»

Счетная палата Бурятии опубликовала отчет о проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных по федеральному проекту «Чистая вода» на реализацию мероприятия «Обеспечение юго-западной части г. Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение» в период с 2020, 2021гг. и истекший период 2022г.».

В докладе отмечено, что за 2020-2022 годы и на 2023 год на строительство объекта запланировано потратить 512,5 млн руб, касовое исполнение за 2020-2022 гг. составило 479,6 млн руб.

Объект не введен в эксплуатацию, из восьми заключенных муниципальных контрактов шесть контрактов исполнены, два контракта - на строительно-монтажные работы и строительный контроль находятся на исполнении.

- Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено. В то же время в ходе контрольного мероприятия были установлены факты приемки невыполненных работ и приемки работ с завышением их стоимости и объемов в том числе по причине наличия таких завышений в проектной документации, получившей положительные заключения государственной экспертизы, - следует из отчета аудитора.

Кроме того, установлены факты приемки и оплаты материалов, технические характеристики которых фактически не соответствуют проектной документации и являются ухудшенными.

В здании ПНС (повысительная насосная станция) имеются дефекты принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.

- При первоначальном планировании ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2021 г. по причине некачественного выполнения строительно-монтажных работ на резервуарах ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на сентябрь 2022 г., затем - на сентябрь 2023 г., при этом срок окончания работ по контракту после 31 августа не продлён, - отмечается в отчете.

Ранее чиновники сообщали о том, что работы по обеспечению юго-западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой в части водоснабжения планируется завершить в 2023 году. Работы выполняет ООО «Фортуна», стоимость работ оценивалась в 458,2 млн руб.

- Все работы на объекте выполнены, трубопровод смонтирован, запущены повысительно-насосные станции. Сейчас идут испытания двух резервуаров, пока не выполнена засыпка резервуаров и благоустройство территории. Наступает зима, поэтому переносим асфальтирование и озеленение на 2023 год, - сообщала ранее Председатель комитета по строительству администрации г. Улан-Удэ Татьяна Матвеева.





Фото: "Номер один"