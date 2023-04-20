Вопрос: «Могу ли я на своем дачном участке жарить шашлыки?»

Максим Н.

С 1 марта вступили в силу новые правила сжигания листвы и мусора, установки мангалов на дачных участках.

При использовании открытого огня в металлической емкости (бак, бочка) для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до зданий, а также в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса; зона очистки вокруг - 5 метров. Расстояние же от мангала до любых построек может быть 5 метров.

Это правило касается любого вида шашлычниц, мангалов, барбекюшниц и печей. Ограничений по весу, размерам не предусмотрено. Рекомендуется не держать вокруг мангала горючих материалов.

Какие нормы нужно соблюдать?

- разводить костер можно только в безветренную погоду и с соблюдением всех мер предосторожности;

- рядом с ямой или бочкой для разведения огня нужно держать металлический лист, которым можно перекрыть доступ кислорода. На участке необходимо иметь воду, лопату, песок на случай непредвиденных ситуаций.

- сжигать можно сухую листву, траву, ветки, разные доски, но без следов краски на них, бумагу, картон;

- резину в любом виде, в том числе обувь, предметы из стекла, металла и лакокрасочные изделия сжигать на дачных и любых индивидуальных участках категорически запрещено.

Осторожно использовать жидкости для розжига: они быстро воспламеняются. Рекомендуется наливать жидкость на мусор заранее, до розжига огня. Если жидкость попала на руки или одежду, надо сразу же тщательно вымыть руки, а одежду заменить.

Важно помнить, что штрафы за нарушение противопожарных норм не меняются. Без серьезных последствий, владельцам участков, дач и частных домов вынесут предупреждение или назначат штраф - от 5 до 15 тысяч рублей. Если в результате разведения огня начнется пожар, то наказание будет зависеть от последствий. За причинение тяжкого вреда здоровью могут осудить на три года, за смерть человека в результате пожара - на пять лет.