В Бурятии крышуют многоэтажки

В этом году в 99 многоэтажках Бурятии выполнят капитальный ремонт крыш. На сегодня отремонтированы и сданы 36 крыш в Улан-Удэ, Мухоршибирском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах.Затраты на ремонт превысили 90 млн руб, сообщили в Фонде капитального ремонта республики.В настоящее время капитальный ремонт проводится в 35 многоквартирных домах в Улан-Удэ, Джидинском, Селенгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Стоимость их ремонта - более 80 млн руб. Поврежденный шифер меняют на новое покрытие, обновляют стропильную систему, обрабатывают деревянные элементы крыши огнебиозащитным составом.Крыши продолжат ремонтировать до конца апреля и завершат перед началом дождливого сезона, чтобы избежать подтоплений квартир верхних этажей. Вновь работы стартуют в середине осени.Ремонт домов в Бурятии проводится в соответствии с региональной программой. Её реализация направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда и сокращение количества аварийного жилья. В 2023 году в Бурятии запланировано отремонтировать 522 многоквартирных дома.Фото: site.fondkr03.ru