Общество 14.04.2023 в 10:50

В Бурятии крышуют многоэтажки

Затраты на капремонт крыш превысили 90 млн руб
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Текст: Номер один
В Бурятии крышуют многоэтажки
В этом году в 99 многоэтажках Бурятии выполнят капитальный ремонт крыш. На сегодня отремонтированы и сданы 36 крыш в Улан-Удэ, Мухоршибирском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах.

Затраты на ремонт превысили 90 млн руб, сообщили в Фонде капитального ремонта республики.

В настоящее время капитальный ремонт проводится в 35 многоквартирных домах в Улан-Удэ, Джидинском, Селенгинском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах.  Стоимость их ремонта - более 80 млн руб.   Поврежденный шифер меняют на новое покрытие, обновляют стропильную систему, обрабатывают деревянные элементы крыши огнебиозащитным составом.

Крыши продолжат ремонтировать до конца апреля и завершат перед началом дождливого сезона, чтобы избежать подтоплений квартир верхних этажей. Вновь работы стартуют в середине осени.
        
Ремонт домов в Бурятии проводится в соответствии с региональной программой. Её реализация направлена на обеспечение безопасности проживания населения, снижение уровня износа жилищного фонда и сокращение количества аварийного жилья. В 2023 году в Бурятии запланировано отремонтировать 522 многоквартирных дома.

Фото: site.fondkr03.ru
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