Бегство не панацея

Более полугода прошло с того времени, как в 20-х числах сентября 2022 года тысячи жителей Бурятии пересекли российско-монгольскую границу, держа курс на Улан-Батор. По некоторым, весьма приблизительным оценкам, всего в 2022 году несколькими волнами Россию покинуло около 20 тыс. жителей Бурятии. Однако сегодня в самой Монголии осталось менее 3 тыс. беженцев. Что касается остальных, то половина со временем вернулась, вторые же осели по всему миру: в США, Израиле, Корее, Таиланде и на Бали. О том, как сложилась судьба эмигрантов - в материале «Номер один».Говоря о беженцах, на ум прежде всего приходит массовый «автопробег» «Улан-Удэ - Алтан-Булак - Улан-Батор» с 21 по 23 сентября, когда стартовала активная фаза частичной мобилизации. Однако менее известна эмиграция, начавшаяся после 24 февраля 2022 года и продолжавшаяся всю весну, лето и осень 2022 года. И если сентябрьское бегство было у одних в основном спонтанным и неподготовленным, то другие, кто заранее решил все свои дела в России, продав имущество, выехали гораздо раньше.Тем не менее основные истории, фигурирующие в рассказах уехавших, таковы. Информация о мобилизации 21 сентября застала многих врасплох. С учетом разницы во времени большинство будущих эмигрантов узнало об этом решении поздно вечером.- Мне позвонили и сказали, что людей забирают, я быстро собрал сумку с вещами, зарядил телефон, снял все свои деньги с карты, после чего позвонил знакомой валютчице и она мне продала доллары. В ту же я ночь выехал на машине вместе со своими друзьями в Монголию, - такие, совершенно типичные истории можно было читать в соцсетях и телеграм-каналах бурятских эмигрантов в первые дни массового бегства.В основном тогда из страны бежали молодые мужчины, служившие в армии. Среди них наиболее известна судьба 23-летнего студента БГУ, отслужившего «срочную» Владимира Марактаева. В ноябре 2022 года он решил попасть в Корею, где намеревался устроиться на работу. Однако визы ему не дали и он несколько месяцев болтался в транзитной зоне аэропорта Инчхон, привлекая внимание западных СМИ и дожидаясь решения суда. В конце февраля 2023 года Марактаев перестал выпускать стримы из аэропорта и, видимо, все же въехал в страну, получив временную визу G-1, позволяющую находиться в стране тем, кто проходит процесс проверки на статус беженца. Добавим, что Корея, как и до пандемии, снова становится популярной у гастарбайтеров из Бурятии, поскольку позволяет нелегально работать в самых различных отраслях экономики.- В 2022 году в Корею не слишком-то много ехало жителей Бурятии на заработки, по сравнению с ситуацией до 2020 года, поскольку из-за высокого курса рубля (доходившего до 50 рублей за доллар) зарабатывать там 1 - 1,3 тыс. долларов в месяц на рыбопереработке или автомобильных заводах было не столь выгодным. Однако сейчас мы видим рост числа заявок на поиск работы в Корее, - говорит Туяна, сотрудник онлайн-агентства по поиску кадров для корейской промышленности. - Чем выше курс доллара и корейской воны, тем более выгодные заработки в этой стране.Между тем немалая часть жителей Бурятии эмигрировала из страны не в сентябре, а в ноябре-декабре 2022 года.- Мы с мужем хотели уехать из страны еще в феврале 2022 года, когда стало понятно, что страна попала в изоляцию, но медлили, поскольку Сергей работал инженером в компании сотового оператора и довольно неплохо зарабатывал. Но после сентября все значительно ускорилось. Мы продали свою «однушку» и все, что в ней было, на Avito, оставшееся имущество перевезли друзьям и через Белоруссию выехали в Грузию, - рассказывает Ирина, бывшая управляющая кафе.Она рассказывает, что уезжали из страны в секрете даже от родственников (чтобы их не расстраивать), сообщили им об отъезде уже по прилете в Тбилиси.По словам Ирины, работу в Грузии они нашли быстро, она устроилась официанткой в кафе, муж работает в компании онлайн-доставки. Пара рассматривает Грузию как временное прибежище, подав заявки на получение шенгенской визы в ЕС.Ирина Сокольникова, директор агентства недвижимости в Улан-Удэ, говорит, что немалая часть релокантов уехала в 2022 году в Черногорию. Также значительная часть молодых жителей Бурятии выехала в сторону Таиланда, самого популярного места отдыха среди жителей Бурятии. Именно на пляжах Пхукета и Паттайи большинство уехавших пережидало сложные времена.- В Тае получить гражданство нереально, так же как и связывать с ним свое будущее. Большинство приехало сюда без всяких планов дальнейшей адаптации и укоренения, исходя из принципа - поеду на зимовку, а дальше будь, что будет, - рассказывает СММщик (специалист по маркетингу в соцсетях) Андрей. - Те, кто имеет возможность работать на удаленке, оказались в выигрыше, поскольку жизнь здесь дешевле, чем в Улан-Удэ, например, стоимость аренды жилья. Но я знаю многих, кто живет на переводы своих состоятельных родителей. Они даже визу себе не оформляют, постоянно делая «виза-ран», мотаясь между Камбоджей и Таиландом.По его словам, «безделье людей портит, а затем начинается алкоголь, травка и проститутки, «что приводит к тому, что деньги быстро заканчиваются, а дальше начинается криминал и депортация».Тем не менее в изобретательности молодых жителей Бурятии трудно отказать. Хотя нелегально работать в Тае запрещено под страхом заключения, многие занимаются этим, неофициально работая в турбизнесе, таксистами и посредниками по продаже тайской недвижимости. Но особых успехов мало кто достигает на этом поприще: Таиланд — это место, где деньги в основном тратят, а не зарабатывают.Именно категория таких эмигрантов сегодня активно возвращается в Бурятию - зимовка и деньги заканчиваются, а в Таиланде становится жарко.По самым скромным оценкам, в 2022 году на мексиканской границе с США находилось несколько тысяч уроженцев Бурятии, стремящихся нелегально попасть в эту страну. Немногим меньшее число смогли попасть за это время в США по легальным каналам. Чаще всего речь идет о рабочих и семейных визах, для чего, собственно, эмигранты из Бурятии и выезжают в другие страны, дожидаясь положительного решения в американских и европейских консульствах. Среди них наибольшие шансы имеют высококвалифицированные специалисты. Тем не менее из-за большого числа бегущих россиян консульства работают с перегрузками.- Мы вот уже два месяца живем в Стамбуле и ждем своей очереди на оформление документов в США, - говорит Баир, предприниматель, с его слов, выгодно продавший свой небольшой бизнес и жилье в Улан-Удэ, конвертировав его в валюту по выгодному курсу лета 2022. - Но еще дольше придется ждать тем, кто подал документы на предоставление статуса политического беженца, такие среди моих знакомых тоже есть.По словам предпринимателя, чаще всего среди бизнесменов региона наблюдается такая схема релокации. Либо дети, либо наемный персонал ведут бизнес в Бурятии, а основатели его контролируют (проще всего это с арендным бизнесом), а семья переезжает в США или ЕС, где обустраивает новую жизнь. Причем все эти процессы начались задолго до известных событий.Причем это необязательно может быть торговля, например, по нашим сведениям, госзаказы по крупным инфраструктурным проектам в Бурятии сегодня выполняют руководители, чьи семьи уже «релоцированы» в западных странах.Таким образом, эмиграция части населения региона и вывод активов из Бурятии продолжаются, тем более что Россия пока еще открыта для выезда. Просто эмиграция в 2023 году стала не такой яркой и впечатляющей, как сентябрьская картинка автомобильных очередей на российско-монгольской границе.Фото: «Номер один»