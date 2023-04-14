Общество 14.04.2023 в 15:51

В Улан-Удэ перекроют часть улицы Ленина

Из-за ремонта участок будет закрыт на две недели
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Ленина
В Улан-Удэ в связи с ремонтными работами до конца апреля перекроют участок по улице Ленина.

«В связи с обустройством ливневой канализации и сети водоснабжения в рамках реконструкции здания театра «Ульгэр», с 15 до 30 апреля будут изменены схемы движения автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина – далее по утвержденным схемам», - сообщили в мэрии города.
Теги
движение

Все новости

В Улан-Удэ перекроют часть улицы Ленина
14.04.2023 в 15:51
Наслышанного о мошенниках жителя Бурятии все равно обманули
14.04.2023 в 15:45
Юрист в Улан-Удэ пытался взыскать с фирмы 300 тысяч за отказ при устройстве на работу
14.04.2023 в 15:45
«Думали, я простушка из села»
14.04.2023 в 15:40
Как будет проходить празднование Пасхи в Улан-Удэ
14.04.2023 в 15:21
Сделай фото – спаси питомца
14.04.2023 в 15:05
В Улан-Удэ чиновники убрали мусор за нерадивыми горожанами
14.04.2023 в 13:44
Народный Хурал Бурятии начнет процесс присвоения Улан-Удэ звания «Город трудовой доблести»
14.04.2023 в 13:32
Жителей Бурятии приглашают создать патриотическую Азбуку
14.04.2023 в 12:37
В Бурятии горел магазин «Огонек»
14.04.2023 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Юрист в Улан-Удэ пытался взыскать с фирмы 300 тысяч за отказ при устройстве на работу

Мужчина хотел устроиться в компанию сотовой связи, но его не взяли

14.04.2023 в 15:45
«Думали, я простушка из села»
В Новосибирске вдова помогла раскрыть убийство мужа
14.04.2023 в 15:40
Как будет проходить празднование Пасхи в Улан-Удэ
Это разъяснили в Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви
14.04.2023 в 15:21
Сделай фото – спаси питомца
С весны до осени улан-удэнцы смогут посещать благотворительные акции в поддержку бездомных животных
14.04.2023 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru