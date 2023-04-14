В Улан-Удэ перекроют часть улицы Ленина

В Улан-Удэ в связи с ремонтными работами до конца апреля перекроют участок по улице Ленина.«В связи с обустройством ливневой канализации и сети водоснабжения в рамках реконструкции здания театра «Ульгэр», с 15 до 30 апреля будут изменены схемы движения автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 3А, 15, 27, 27 Первое поле, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по ул. Сухэ-Батора, ул. Смолина – далее по утвержденным схемам», - сообщили в мэрии города.