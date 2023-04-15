В Бурятии стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства на 2024 год

В республике началось Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в следующем году. На выбор представлены 53 общественные территории и 27 дизайн-проектов, которые будут соревноваться за право на реализацию. Выбрать один из вариантом можно на единой онлайн-платформе 03.gorodsreda.ru.

«Сегодня стартовало голосование по выбору объектов благоустройства. Этот проект позволяет максимально упростить участие граждан в жизни города или села и сделать так, чтобы общественные пространства отвечали потребностям всех групп населения», - зампред Правительства Бурятии Евгений Луковников.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 31 мая.

Основная задача проекта - дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Мероприятия по реализации федерального проекта позволят улучшить качество городской среды к 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.





Фото: Номер один