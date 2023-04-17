Водителей Бурятии предупредили о новой дорожной камере

В Бурятии на 20-м км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск установлена камера, фиксирующая нарушения скоростного режима, сообщили сегодня в ГИБДД.Как уточнили в Госавтоинспекции, с начала года автоматизированными комплексами фото-видеофиксации выявлено свыше 95 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным является превышение скорости. Далее идет проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил парковки.Информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии