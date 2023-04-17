Общество 17.04.2023 в 12:41

Водителей Бурятии предупредили о новой дорожной камере

Она будет фиксировать превышение скорости
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Текст: Константин Воронов
Водителей Бурятии предупредили о новой дорожной камере
В Бурятии на 20-м км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск установлена камера, фиксирующая нарушения скоростного режима, сообщили сегодня в ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, с начала года автоматизированными комплексами фото-видеофиксации выявлено свыше 95 тысяч нарушений ПДД. Самым распространенным является превышение скорости. Далее идет проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил парковки.

Информацию о местах установки всех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД можно узнать на официальном сайте ГИБДД.

Фото: ГИБДД Бурятии
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