В Улан-Удэ запретили ездить на электросамокатах в парках и скверах

Запрет на использование электросамокатов коснулся десяти «зеленых зон» Улан-Удэ, в частности, парков имени Орешкова и «Юбилейный», сообщили в мэрии города. Также в городе с этого года арендаторам нельзя оставлять самокаты где попало, как было раньше. Власти определили места для 116 «самокатных» парковок. Отныне можно ездить от парковки до парковки.Кроме того, в жилых зонах Улан-Удэ стало невозможно разогнаться до большой скорости. Ее ограничили до 10-15 км/ч. При въезде в подобную зону скорость электросамоката будет автоматически снижаться. Кстати, если арендатор решит въехать в парк, то средство передвижения автоматически остановится, поскольку маршрут отслеживается с помощью GPS. Граждан, которые ездят на собственных электросамокатах, также будут брать под контроль.Как заверили в мэрии Улан-Удэ, власти будут корректировать принятые ограничения в зависимости от ситуации и мнения горожан. Возможно, перечень запретных зон расширят. Или, наоборот, разрешат ездить в парках на маленькой скорости.Напомним, сезон проката электросамокатов в Улан-Удэ начался с 1 апреля и продлится до 30 октября. Парк данных средств передвижения, которым располагают городские фирмы-прокатчики, составляет 500 единиц.Самостоятельно арендовать и использовать электросамокат можно с 14 лет. В школах планируется проведение классных часов, на которых учащимся расскажут о законодательных новинках в этой сфере. Тема электросамокатов вызывает общественный интерес, потому что в столице Бурятии ранее уже отмечались соответствующие ДТП. Дети падали с электросамокатов, врезались в транспорт или в прохожих, получая небольшие травмы.Фото: мэрия Улан-Удэ