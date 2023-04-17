Общество 17.04.2023 в 13:45

В Улан-Удэ запретили ездить на электросамокатах в парках и скверах

Мэрия урегулировала использование популярного средства передвижения
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ запретили ездить на электросамокатах в парках и скверах
Запрет на использование электросамокатов коснулся десяти «зеленых зон» Улан-Удэ, в частности, парков имени Орешкова и «Юбилейный», сообщили в мэрии города. Также в городе с этого года арендаторам нельзя оставлять самокаты где попало, как было раньше. Власти определили места для 116 «самокатных» парковок. Отныне можно ездить от парковки до парковки.

Кроме того, в жилых зонах Улан-Удэ стало невозможно разогнаться до большой скорости. Ее ограничили до 10-15 км/ч. При въезде в подобную зону скорость электросамоката будет автоматически снижаться. Кстати, если арендатор решит въехать в парк, то средство передвижения автоматически остановится, поскольку маршрут отслеживается с помощью GPS. Граждан, которые ездят на собственных электросамокатах, также будут брать под контроль.

Как заверили в мэрии Улан-Удэ, власти будут корректировать принятые ограничения в зависимости от ситуации и мнения горожан. Возможно, перечень запретных зон расширят. Или, наоборот, разрешат ездить в парках на маленькой скорости.

Напомним, сезон проката электросамокатов в Улан-Удэ начался с 1 апреля и продлится до 30 октября. Парк данных средств передвижения, которым располагают городские фирмы-прокатчики, составляет 500 единиц.

Самостоятельно арендовать и использовать электросамокат можно с 14 лет. В школах планируется проведение классных часов, на которых учащимся расскажут о законодательных новинках в этой сфере. Тема электросамокатов вызывает общественный интерес, потому что в столице Бурятии ранее уже отмечались соответствующие ДТП. Дети падали с электросамокатов, врезались в транспорт или в прохожих, получая небольшие травмы.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
электросамокаты

Все новости

Синоптики Бурятии предупредили об ухудшении погоды
17.04.2023 в 14:01
В Улан-Удэ запретили ездить на электросамокатах в парках и скверах
17.04.2023 в 13:45
Водителей Бурятии предупредили о новой дорожной камере
17.04.2023 в 12:41
Еще один житель Бурятии погиб на пожаре
17.04.2023 в 12:32
В Улан-Удэ пропала женщина, имеющая проблемы с памятью
17.04.2023 в 12:19
В Бурятии отловлено 3000 безнадзорных собак
17.04.2023 в 12:11
Уснувший водитель устроил аварию на федеральной трассе в Бурятии
17.04.2023 в 11:54
В Улан-Удэ пройдут схватки лучших борцов России
17.04.2023 в 11:36
Автолихач из Бурятии получил 227 штрафов за превышение скорости
17.04.2023 в 11:24
Власти Улан-Удэ готовятся к Родительскому дню
17.04.2023 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
Синоптики Бурятии предупредили об ухудшении погоды
В республике выпадет снег, ожидается сильный ветер
17.04.2023 в 14:01
Водителей Бурятии предупредили о новой дорожной камере
Она будет фиксировать превышение скорости
17.04.2023 в 12:41
В Бурятии отловлено 3000 безнадзорных собак
Владельцев призывают стерилизовать животных
17.04.2023 в 12:11
Автолихач из Бурятии получил 227 штрафов за превышение скорости
Сумма штрафов в отношении нарушителя превысила 200 тысяч рублей
17.04.2023 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru