В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы до кладбищ в родительский день

25 апреля, в родительский день, а также в выходные дни 22 и 23 апреля для жителей Улан-Удэ организуют маршруты до кладбищ в микрорайонах Стеклозавод, Мелькомбинат, Горького, Загорск, Кирзавод, «Южное», Тальцы, Забайкальский и Шишковка.Как сообщили в мэрии города, транспорт пойдет по следующим направлениям:- Кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая – пл. Советов. Выделено пять автобусов.- Продлено движение маршрута № 56 «Стеклозавод» до городского кладбища на Стеклозаводе с организацией движения 20 автобусов.- Переезд «Почтовый» по ул. Пищевая - кладбище «Южное» - здесь будут организованы укороченные рейсы не менее пяти автобусов маршрута № 97 «Квартал» с интервалом 15 мин.- Маршруты №№ 3, 21, 23 перенесут конечную остановку на кладбище в Загорске, будут организованы укороченные рейсы.Кроме этого, 22 и 23 апреля по маршруту: кладбище «Южное» - ул. Пищевая - ул. Кольцова - ул. Шумяцкого - ул. Жердева - ул. Калашникова – пр. Строителей - ул. Боевая - ул. Терешковой - ул. Бабушкина - ул. Балтахинова - ул. Коммунистическая - пл. Советов будут работать два автобуса МУП «Городские маршруты».Отправление автобусов с кладбища «Южное» в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часов. Отправление с пл. Советов, остановка «Филармония» в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.В выходные дни с 10:00 часов по маршруту № 97 «Квартал» будут организованы рейсы не менее двух автобусов с интервалом 30 минут от переезда «Почтовый» по ул. Пищевая до кладбища «Южное».Работа городских маршрутов №№ 17, 33, 40, 46, 57, 70, 71, 97, 97 «Квартал», 100, чей путь следования проходит вблизи городских кладбищ, будет усилена.Фото: «Номер один»