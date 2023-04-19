Общество 19.04.2023 в 09:28
В Бурятии задержан очень спортивный грабитель
Похитив в магазине спортивные брюки и кроссовки, он успел в них переодеться
Текст: Номер один
В Бурятии в райцентре Кырен Тункинского района сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в открытом хищении имущества из магазина, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
В одном из магазинов покупатель выбрал для примерки спортивные брюки, а когда продавец отвлеклась, схватив дополнительно еще и кроссовки выбежал из магазина. Продавец позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.
По приметам сотрудники полиции установили личность подозреваемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, местного жителя. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии по ориентировке задержал 32-летнего злоумышленника на окраине райцентра.
Задержанный в похищенных брюках и кроссовках стоимостью 3,5 тысяч рублей, доставлен в полицию. Со слов не работающего мужчины таким образом решил обновить гардероб.
По факту открытого хищения имущества возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия
В одном из магазинов покупатель выбрал для примерки спортивные брюки, а когда продавец отвлеклась, схватив дополнительно еще и кроссовки выбежал из магазина. Продавец позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.
По приметам сотрудники полиции установили личность подозреваемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, местного жителя. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии по ориентировке задержал 32-летнего злоумышленника на окраине райцентра.
Задержанный в похищенных брюках и кроссовках стоимостью 3,5 тысяч рублей, доставлен в полицию. Со слов не работающего мужчины таким образом решил обновить гардероб.
По факту открытого хищения имущества возбуждено уголовное дело.
Фото: Росгвардия
Тегипреступность грабеж задержание