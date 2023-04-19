Общество 19.04.2023 в 11:17

Дополнительный поезд Иркутск – Северобайкальск назначен на майские праздники

Он совершит между этими городами три рейса: 29 апреля, 5 и 7 мая
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Текст: Номер один
Дополнительный поезд Иркутск – Северобайкальск назначен на майские праздники
В преддверии праздника Весны и труда на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд №505/506 сообщением Иркутск – Северобайкальск. Он совершит между этими городами три рейса: 29 апреля, 5 и 7 мая, сообщила пресс-служба магистрали.

Поезд будет отправляться из Иркутска в 23:06 и прибывать в Северобайкальск в 09:00 через день. В обратный рейс поезд будет отправляться в 17:05 и прибывать в Иркутск в 06:10 через день.

Время указано местное.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Фото: company.rzd.ru
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