Дополнительный поезд Иркутск – Северобайкальск назначен на майские праздники

В преддверии праздника Весны и труда на Восточно-Сибирской железной дороге назначается дополнительный пассажирский поезд №505/506 сообщением Иркутск – Северобайкальск. Он совершит между этими городами три рейса: 29 апреля, 5 и 7 мая, сообщила пресс-служба магистрали.Поезд будет отправляться из Иркутска в 23:06 и прибывать в Северобайкальск в 09:00 через день. В обратный рейс поезд будет отправляться в 17:05 и прибывать в Иркутск в 06:10 через день.Время указано местное.Билеты уже в продаже. Приобрести их можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».Фото: company.rzd.ru