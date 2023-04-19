Общество 19.04.2023 в 12:06
В Бурятии выявили очередного нелегального кредитора
В предупредительном списке Банка России числится уже 27 «черных» кредиторов из Бурятии
Текст: Номер один
Компания из Улан-Удэ, в названии которой незаконно используется слово ломбард, 31 марта включена в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Компания выдавала займы, не имея разрешения финансового регулятора, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка РФ.
«Настоящие ломбарды состоят в государственном реестре и обязаны соблюдать установленные на финансовом рынке правила. Например, они должны страховать за свой счет залоговое имущество, не могут его продать раньше чем через месяц после истечения срока займа. Также в настоящем ломбарде заемщику обязаны выдать залоговый билет. В нем две части — индивидуальные условия займа и информация о залоге. Полная стоимость займа в процентах годовых и в рублях — то есть, максимальная переплата по займу — указываются в рамке на первой странице залогового билета», — объяснила Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.
Она также добавила, что если вместо залогового билета кредитор предлагает подписать договор купли-продажи, хранения или любой другой документ — это признак нелегала. Важно проверить, что реквизиты второй стороны договора совпадают с данными в государственном реестре на сайте Банка России.
Напомним, что сервис Банка России «Проверить финансовую организацию» находится на главной странице сайта Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Направить информацию о финансовом нелегале можно через раздел «Анонимное информирование» или через интернет-приемную Банка России.
На сегодняшний день в предупредительном списке на сайте Банка России числится уже 27 организаций из Бурятии. Все они относятся к группе черных
кредиторов.
Фото: Центробанк РФ
«Настоящие ломбарды состоят в государственном реестре и обязаны соблюдать установленные на финансовом рынке правила. Например, они должны страховать за свой счет залоговое имущество, не могут его продать раньше чем через месяц после истечения срока займа. Также в настоящем ломбарде заемщику обязаны выдать залоговый билет. В нем две части — индивидуальные условия займа и информация о залоге. Полная стоимость займа в процентах годовых и в рублях — то есть, максимальная переплата по займу — указываются в рамке на первой странице залогового билета», — объяснила Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.
Она также добавила, что если вместо залогового билета кредитор предлагает подписать договор купли-продажи, хранения или любой другой документ — это признак нелегала. Важно проверить, что реквизиты второй стороны договора совпадают с данными в государственном реестре на сайте Банка России.
Напомним, что сервис Банка России «Проверить финансовую организацию» находится на главной странице сайта Банка России и в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Направить информацию о финансовом нелегале можно через раздел «Анонимное информирование» или через интернет-приемную Банка России.
На сегодняшний день в предупредительном списке на сайте Банка России числится уже 27 организаций из Бурятии. Все они относятся к группе черных
кредиторов.
Фото: Центробанк РФ