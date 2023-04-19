Общество 19.04.2023 в 15:32

«Стрелял от нечего делать»

Стали известны подробности стрельбы в школьника в Новосибирске
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«Стрелял от нечего делать»
В одной из новосибирских школ подросток принес в класс пистолет и выстрелил в своего одноклассника. ЧП произошло 4 апреля, но стало об этом известно только сейчас. Все произошло на перемене.

- Где он взял пистолет не знаю, но он хотел побаловаться. Начал стрелять в одноклассника от нечего делать. Попал ему в предплечье и грудь. Хорошо, что пистолет был травматический, - рассказал КП-Новосибирск один из учеников школы.

Узнав о случившемся, педагоги позвонили в полицию. Сотрудники быстро приехали в школу и забрали у старшеклассника травмат.

- У парня, в которого стреляли, только синяки остались на теле. Больше ничего, - уточнили ученики школы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, со школьником провели разъяснительную беседу.

- Потерпевшему выдано направление на прохождение СМЭ для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. В настоящее время проводится проверка, - уточнили в региональном МВД.

К делу так же подключилось министерство образования. Они начали собственную проверку.

Как удалось выяснить работникам Дзержинской прокуратуры, конфликта между детьми не было.

- Образовательный процесс не прекращался, вред здоровью ребёнку не причинен. Оба несовершеннолетних продолжают обучение, - сообщили в прокуратуре НСО.

Фото: Анатолий Жданов/ Иван Вислов
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