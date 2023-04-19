Общество 19.04.2023 в 17:34

Русский драмтеатр в Улан-Удэ усилил меры безопасности

«Наши зрители полностью защищены», заявили его руководители «после известных событий»
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Текст: Номер один
Русский драмтеатр в Улан-Удэ усилил меры безопасности
В 2022 году в Улан-Удэ Театре им. Н. Бестужева прошло 490 мероприятий, которые увидел 61 601 зритель. Почти 94 года театр встречал и провожал своих поклонников с любовью и заботой и планирует делать это и дальше, сообщила пресс-служба театра.

«Безопасность зрителей – это то, что должен обеспечить театр всем своим зрителям, – говорит художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко. – В Москве, например, чтобы попасть в театр, зритель проходит через металлоискатель, оставляя сумку для досмотра охранникам. Улан-Удэ – город небольшой, но у нас также соблюдаются правила при входе в театр. После известных событий усилены меры безопасности и пропускной режим на служебном входе.

Услуги физической охраны осуществляет ЧОП «Защита»: круглосуточно театр, его посетителей и работников охраняют три сотрудника охранного агентства. Доступ посторонних лиц в здание и на территорию театра запрещен. Для усиления мер безопасности посетителей мы попросили руководство охранной организации, разместить на территории театра группу быстрого реагирования. У всех сотрудников охранной организации имеются тревожные кнопки, по вызову которой к театру дополнительно прибудет экипаж ГБР. Также в целях безопасности установлено 80 камер видеонаблюдения – уличных и внутренних, потому смеем уверить, что наши зрители полностью защищены».

Согласимся, несколько неожиданный пресс-релиз для театрального учреждения. Однако, «известные события», когда актер Артур Шувалов занялся членовредительством на сцене перед публикой, судя по всему, не прошли бесследно для репутации ГРДТ с точки зрения его безопасности.

Фото: minkultrb.ru
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