В Баунте стреляли из Калашникова в стиле 90-х

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии оставила без изменений приговор Баунтовского районного суда в отношении 34-летнего местного жителя, который устроил «разборки» в стиле 90-х годов с рэкетирами. Они вымогали помещения станции техобслуживания, зарегистрированные на знакомого осужденного.Как сообщили в пресс-службе райсуда, в 2018 году житель Баунтовского района незаконно приобрел у неустановленного лица в Чите автомат Калашникова и 88 патронов к нему, которые затем незаконно перевез в село Багдарин и хранил у себя дома вплоть до 2021 года.В декабре 2021 года у него возник конфликт с вымогателями. После конфликта мужчина, будучи пьяным, вооружился автоматом Калашникова и решил встретиться с оппонентами для разговора. Поздним вечером он приехал по адресу, где, по его предположению, находились рэкетиры. Будущий потерпевший, увидев вооруженного автоматом человека, попытался его разоружить, однако безуспешно. Автоматчик произвел в него не менее 24 выстрелов. В итоге его противник умер в Республиканской больнице спустя несколько дней.Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (ч.1 ст. 222) и «Убийство» ( ч. 1 ст. 105 ). Обвиняемый был взят под стражу. В ходе предварительного следствия он заявил ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В судебном заседании подсудимый признал себя виновным полностью по каждому преступлению, с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме и поддержал свое ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц по иным уголовным делам. Обстоятельствами, смягчающими наказание для подсудимого, признаны: отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, полное признание вины по каждому преступлению, раскаяние в содеянном. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления с использованием оружия.В результате обвиняемый по совокупности преступлений приговорен к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Фото: unsplash.com