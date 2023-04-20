Общество 20.04.2023 в 10:19

В Баунте стреляли из Калашникова в стиле 90-х

Обвиняемый боролся с вымогательством, но получил восемь лет колонии строго режима
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Текст: Номер один
В Баунте стреляли из Калашникова в стиле 90-х
Судебная коллегия  Верховного суда Бурятии оставила  без изменений приговор Баунтовского районного суда  в отношении 34-летнего местного жителя, который устроил «разборки» в стиле 90-х годов с рэкетирами. Они вымогали помещения станции  техобслуживания, зарегистрированные на знакомого осужденного.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, в  2018 году житель Баунтовского района  незаконно приобрел  у неустановленного лица в  Чите  автомат Калашникова и  88 патронов  к  нему, которые   затем  незаконно  перевез   в село Багдарин и хранил  у себя  дома  вплоть до 2021 года.

В декабре  2021 года   у него возник конфликт с вымогателями. После конфликта мужчина, будучи пьяным, вооружился  автоматом Калашникова и  решил  встретиться   с оппонентами для  разговора. Поздним  вечером он  приехал по  адресу,  где,  по его предположению, находились рэкетиры. Будущий потерпевший, увидев  вооруженного автоматом человека,  попытался его разоружить, однако безуспешно. Автоматчик  произвел  в него не менее 24 выстрелов. В итоге его противник  умер в  Республиканской  больнице спустя несколько дней.

Следственным  комитетом было   возбуждено   уголовное  дело по  статьям УК РФ  «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» (ч.1 ст. 222) и «Убийство» ( ч. 1 ст. 105 ). Обвиняемый  был  взят под стражу. В ходе предварительного следствия он  заявил  ходатайство о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В судебном заседании подсудимый  признал себя  виновным полностью по каждому преступлению, с предъявленным ему обвинением согласился в полном объеме и поддержал свое ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Государственный  обвинитель подтвердил активное  содействие подсудимого в  раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании  других лиц по иным  уголовным  делам. Обстоятельствами, смягчающими наказание для подсудимого, признаны: отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, полное признание вины по каждому преступлению, раскаяние в содеянном. Отягчающим обстоятельством  признано совершение преступления с использованием оружия.

В результате обвиняемый по совокупности преступлений приговорен  к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: unsplash.com
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преступность убийство приговор

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