В Бурятии жители села переправляются через реку как могут

Отметим, новый мост планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Как сообщали в марте в Минтрансе Бурятии, работы на объекте идут даже с небольшим опережением графика.





Жители села Лиственничное в Прибайкальском районе Бурятии жалуются на проблемы с переправой через реку. Мост, который связывает их с соседним селом Кома, где находятся все социальные объекты - школа, детсад, фельдшерско-акушерский пункт – строители разобрали в прошлом году. Сейчас взамен него строят новый, а для переправы временно использовался понтонный мост. Но он почти затонул.«Осенью как будто оговаривали, что сделают пешеходный мост, но конечно никто ничего не сделал. И хорошо, что строители моста оставили понтон на зиму. В общем зиму и начало весны пережили относительно нормально, но сейчас мост тонет. По нему можно только на машине, а пешеходам опять никак не пройти. По лесовозной дороге совсем не вариант - очень далеко», - жалуются сельчане в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».«Пенсионеры не могут пройти. Может хоть подсыпят или поднимут понтон, вода идёт через верх. Помогите!!!», - взывают к властям жители селаОднако в ответ власти района сообщили, что понтонный мост в целях безопасности и вовсе будет демонтирован.«Подготовлена и регулярно обслуживается объездная дорога, которая будет основным путем до завершения ремонта моста. Возвращение понтонов станет возможным после того, как подрядчик вновь приступит к работам по ремонту моста», - заявил первый замглавы администрации Прибайкальского района Сергей Ситников.«Работы идут в графике и даже с некоторым опережением. В прошлом году подрядчик выполнил часть работ, запланированных на 2023 год. Будем следить, чтобы все работы продолжались в заданном темпе», - заверил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Фото: Минтранс Бурятии, «Прибайкалье-инфо.24/7»