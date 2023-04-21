В Улан-Удэ развеяли слухи о закрытии школы

«Речь не идет о закрытии школы в связи с реконструкцией. В настоящее время, Комитетом по образованию прорабатываются мероприятия по разработке сметной документации на проведение комплексных капитальных ремонтов зданий школ Улан-Удэ в рамках дополнительного отбора заявок субъектов РФ по программе модернизации школьных систем образования в плановый период 2026 года, в том числе и по Гимназии № 14»,

- сообщают в пресс-службе ведомства.



Накануне в редакцию «Номер один» обратились обеспокоенные родители учащихся МАОУ «Гимназии №14». В учебном учреждении пронесся слух о том, что гимназию планируют закрыть в связи с капитальным ремонтом, а детей – распределить по другим школам на неопределенный срок. Информацию прокомментировали в городском Комитете по образованию.Как отметили в комитете по образованию, финансирование будет определено в случае отбора Министерством просвещения РФ заявки от Республики Бурятия. И только при подтверждении источника финансирования, будут проведены организационные мероприятия, касающиеся учебного процесса.