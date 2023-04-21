В Бурятии на Озёрном ГОКе ввели в эксплуатацию карьер

В Бурятии компания «Озёрное» ввела в эксплуатацию один из основных производственных объектов Озёрного ГОКа – карьер на базе одноименного месторождения свинцово-цинковых руд в Еравнинском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.В настоящее время горно-капитальные работы по строительству карьера завершены, получено разрешение Бурятнедр на ввод в эксплуатацию. С начала реализации проекта здесь добыто 18,5 млн кубометров горной массы.Предприятие ведёт добычу и формирование необходимых для запуска Озёрного ГОКа запасов богатой руды. К этому времени объём должен составить не менее 1 млн тонн руды с содержанием цинка более 6,5%. Добыча ведется с соблюдением международных стандартов в области экологии и безопасного производства.К завершению первого этапа отработки в 2029 году общая площадь карьера увеличится почти вдвое – до 176,8 гектара, а его глубина – в 2,4 раза - до 220 метров.Озёрное месторождение в Еравнинском районе Бурятии – одно из крупнейших цинково-свинцовых месторождений в России и в мире. Запуск в работу обогатительной фабрики запланирован летом 2023 года, выход на проектную мощность – в 2024 году. Ежегодно на Озёрном ГОКе планируется переработка до 6 млн тонн руды.Фото: ООО «Озерное»