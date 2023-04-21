Общество 21.04.2023 в 17:55

Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии

Для людей пожилого возраста в центре организованы консультации с медиками и психологом, физкультурные занятия


A- A+
Текст: Номер один
Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии
В Бурятии в городе Гусиноозерск сегодня открылся первый в ДФО Центр общения старшего поколения, который работает  при клиентской службе Социального фонда России и организован по решению его председателя, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В центре ветераны и пенсионеры проходят обучение, получают консультации врачей, занимаются творчеством и просто общаются друг с другом. Центр создан в рамках пилотного проекта Социального фонда России.

«Забота о старшем поколении – это святая обязанность тех, кто моложе. И сегодня, когда вопросы патриотического воспитания приобретают особый смысл, нужно создавать условия, чтобы старшее поколение могло быть активным, могло передавать память, историю, правильное отношение к Родине, свой опыт и жизненные ценности. Не секрет, что сейчас молодежь больше «находится» в интернете, в гаджетах. Но понимание «что такое хорошо» и «что такое плохо» - из интернета не почерпнешь. Это только уважаемые люди со своим опытом могут рассказать, быть наставниками», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для людей пожилого возраста в центре организовано проведение занятий с психологом, физкультурно-оздоровительные занятия. Налажено сотрудничество с медицинскими организациями. Так, проводятся индивидуальные консультации врачей, измерение основных показателей здоровья, изучение основ здорового питания. Кроме того, свои программы по повышению финансовой грамотности и продвижению IT- технологий реализует в Центре IT-куб.

«Это первый центр в республике. Планируем расширять эту практику на всю республику. Я уверен, общение не ограничится только помещением центра. Мы сотрудничаем с замечательным IT-кубом. Там у нас проводится занятия по IT-грамотности, финансовой грамотности. Пусть это будет центр притяжения и координации старшего поколения», - подчеркнул управляющий отделением Социального фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.
Также для старшего поколения организованы выступления, встречи с интересными людьми, обмен опытом по кулинарии, поддержание физического и психологического здоровья.

«Мы очень ждали открытия этого центра. Как увидела сообщение в газете, так и ждала с нетерпением. Сегодня пришли, а тут так красиво», - делится впечатлениями жительница Гусиноозерска Татьяна Канько.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
пожилые общение центр

Все новости

Тхэквондисты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве России
21.04.2023 в 18:21
Депутаты Горсовета Улан-Удэ прибрались в сквере им. Пушкина
21.04.2023 в 18:12
Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии
21.04.2023 в 17:55
В Бурятии попрощались с 47-летним солдатом, погибшим в Украине
21.04.2023 в 16:59
Мэр Улан-Удэ: «Люди у нас такие же стальные, как и техника»
21.04.2023 в 16:48
К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала «Операция “Неман”»
21.04.2023 в 16:35
В Улан-Удэ распространяются новости о появившемся насильнике
21.04.2023 в 16:34
В Бурятии перед судом предстанет группа сельских гангстеров с бензопилой
21.04.2023 в 16:27
В Бурятии плодятся свиньи
21.04.2023 в 16:13
«В глазах отца было отчаяние»
21.04.2023 в 16:05
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
Депутаты Горсовета Улан-Удэ прибрались в сквере им. Пушкина

На уборку вышли более 20 сотрудников аппарата Горсовета и депутатов

21.04.2023 в 18:12
Мэр Улан-Удэ: «Люди у нас такие же стальные, как и техника»
Игорь Шутенков проверил готовность сил и средств к пожароопасному периоду
21.04.2023 в 16:48
К Дню Победы: в Wink 27 апреля состоится премьера сериала «Операция “Неман”»
Сериал снят по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова
21.04.2023 в 16:35
В Бурятии перед судом предстанет группа сельских гангстеров с бензопилой
Они мстили односельчанину за обиду «как в кино»: увезли в лес, избили и бросили там на морозе
21.04.2023 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru