Первый в ДФО Центр общения старшего поколения открылся в Бурятии

В Бурятии в городе Гусиноозерск сегодня открылся первый в ДФО Центр общения старшего поколения, который работает при клиентской службе Социального фонда России и организован по решению его председателя, сообщили в пресс-службе правительства республики.В центре ветераны и пенсионеры проходят обучение, получают консультации врачей, занимаются творчеством и просто общаются друг с другом. Центр создан в рамках пилотного проекта Социального фонда России.«Забота о старшем поколении – это святая обязанность тех, кто моложе. И сегодня, когда вопросы патриотического воспитания приобретают особый смысл, нужно создавать условия, чтобы старшее поколение могло быть активным, могло передавать память, историю, правильное отношение к Родине, свой опыт и жизненные ценности. Не секрет, что сейчас молодежь больше «находится» в интернете, в гаджетах. Но понимание «что такое хорошо» и «что такое плохо» - из интернета не почерпнешь. Это только уважаемые люди со своим опытом могут рассказать, быть наставниками», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Для людей пожилого возраста в центре организовано проведение занятий с психологом, физкультурно-оздоровительные занятия. Налажено сотрудничество с медицинскими организациями. Так, проводятся индивидуальные консультации врачей, измерение основных показателей здоровья, изучение основ здорового питания. Кроме того, свои программы по повышению финансовой грамотности и продвижению IT- технологий реализует в Центре IT-куб.«Это первый центр в республике. Планируем расширять эту практику на всю республику. Я уверен, общение не ограничится только помещением центра. Мы сотрудничаем с замечательным IT-кубом. Там у нас проводится занятия по IT-грамотности, финансовой грамотности. Пусть это будет центр притяжения и координации старшего поколения», - подчеркнул управляющий отделением Социального фонда России по Бурятии Климентий Шомоев.Также для старшего поколения организованы выступления, встречи с интересными людьми, обмен опытом по кулинарии, поддержание физического и психологического здоровья.«Мы очень ждали открытия этого центра. Как увидела сообщение в газете, так и ждала с нетерпением. Сегодня пришли, а тут так красиво», - делится впечатлениями жительница Гусиноозерска Татьяна Канько.Фото: egov-buryatia.ru