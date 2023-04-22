В Улан-Удэ прокурор встретился с членами общества слепых

Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев провел встречу с представителями организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Участвующим во встрече рассказали о работе органов прокуратуры, подчеркнув, что защита прав инвалидов является приоритетным направлением деятельности надзорного ведомства.

«Прокурор района акцентировал внимание присутствующих на распространение преступлений, которые совершают с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также проинформировал о способах мобильного мошенничества и как от этого уберечься», - сообщили в Прокуратуре Бурятии.

Кроме того, в ходе встречи прокурор осуществил прием граждан. Заявители обратились по вопросам социальной защиты инвалидов, нарушения жилищных прав. Всем даны разъяснения законодательства. По принятым четырем обращениям организованы проверки.





Фото: Прокуратура Бурятии