Общество 22.04.2023 в 12:10

В Улан-Удэ прокурор встретился с членами общества слепых

Жителей с ограниченными возможностями предостерегли от мобильных мошенников
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ прокурор встретился с членами общества слепых

Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев провел встречу с представителями организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».

Участвующим во встрече рассказали о работе органов прокуратуры, подчеркнув, что защита прав инвалидов является приоритетным направлением деятельности надзорного ведомства.

«Прокурор района акцентировал внимание присутствующих на распространение преступлений, которые совершают с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также проинформировал о способах мобильного мошенничества и как от этого уберечься»,

- сообщили в Прокуратуре Бурятии.
Кроме того, в ходе встречи прокурор осуществил прием граждан. Заявители обратились по вопросам социальной защиты инвалидов, нарушения жилищных прав. Всем даны разъяснения законодательства. По принятым четырем обращениям организованы проверки.



Фото: Прокуратура Бурятии

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