Общество 22.04.2023 в 12:10
В Улан-Удэ прокурор встретился с членами общества слепых
Жителей с ограниченными возможностями предостерегли от мобильных мошенников
Текст: Евгения Гармаева
Прокурор Советского района Улан-Удэ Андрей Багаев провел встречу с представителями организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Участвующим во встрече рассказали о работе органов прокуратуры, подчеркнув, что защита прав инвалидов является приоритетным направлением деятельности надзорного ведомства.
Кроме того, в ходе встречи прокурор осуществил прием граждан. Заявители обратились по вопросам социальной защиты инвалидов, нарушения жилищных прав. Всем даны разъяснения законодательства. По принятым четырем обращениям организованы проверки.
«Прокурор района акцентировал внимание присутствующих на распространение преступлений, которые совершают с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также проинформировал о способах мобильного мошенничества и как от этого уберечься»,- сообщили в Прокуратуре Бурятии.
Фото: Прокуратура Бурятии